Caballeros del Zodiaco: Conoce a todos los santos que vienen de América Latina

Los Caballeros del Zodiaco están próximos a estrenar un live-action en las salas de cine. Las expectativas por Knights of the Zodiac (título original de la película) no son muy altas, debido a que el par de adelantos no convenció mucho a los fans.

Sin embargo, los nombres que integran el cast dejan abierta una puerta para que, contra todo pronóstico, esta sea un largometraje espectacular.

Al igual que en muchas de las representaciones de la ciencia ficción, en los animés también hay presencia latinoamericana. Caballeros del Zodiaco no es la excepción.

Entonces vamos a identificar cuáles de los santos, entre dorados, de bronce y de plata, héroes de nuestra niñez, compartían con nosotros el lugar de nacimiento. Algunos incluso podrían ver acción en el live-action que se estrena el próximo año.

Caballeros del Zodiaco latinos

En los Caballeros del Zodiaco, los latinoamericanos no son los guerreros principales de la saga Saint Seiya. Sin embargo sí jugaron un papel importante en la historia. Por supuesto unos más que otros, de acuerdo al protagonismo que les quiso dar Masami Kurumada.

Vamos a comenzar en el norte y vamos a ir bajando hasta el sur. Por eso el primero es Dio de Mosca, un joven caballero de 16 años que defiende una armadura de plata de la constelación Musca. Este guerrero nació y se entrenó en la Ciudad de México.

Dio de Mosca

En la isla de Cuba hay un guerrero que se llama Cube de Dullahan, es de esos villanos misteriosos a los que nunca se les ve la cara. Aunque en una batalla, justo contra otro caballero latino, tras un golpe su mascara quedó destruida. Entonces se le pudo ver la mitad del rostro. Tiene 24 años en su aparición y una estatura promedio.

Para comenzar a recorrer el sur de América, tenemos que ir a las montañas de Bolivia. Aquí nació Niobe de Deep, un espectro que luce muy poderoso en su primera presentación. De hecho, aunque sale derrotado, logra enfrentarse a dos caballeros de oro, como son Mu y Aldebarán, del que vamos a hablar a continuación.

El espectro de Niobe ataca a Piscis con su Fragancia Profunda, sin embargo, la técnica de Deep resulta inútil en Albafica ya que él es inmune a cualquier tipo de veneno. Niobe es derrotado por las Espinas Carmesí de Piscis,

Desde Brasil llegó un caballero imponente como lo es Aldebarán de Tauro, quien defiende una armadura dorada. Fue uno de los primeros adversarios a los que héroes se enfrentaron y se sorprendieron por su capacidad física. Aldebarán mide 2.10 metros y pesa 130 kilogramos.

Para finalizar vamos a hablar de un gran caballero del zodiaco. Se trata de uno de los generales de Poseidón y protector del Pacífico Sur. Su nombre es Io de Scylla y nació en la Isla de San Félix, en Chile. Esconde los poderes del águila, el lobo, la abeja reina, la serpiente, el murciélago y el oso en su armadura, como lo reseña el fandom del anime.