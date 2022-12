Caballeros del Zodiaco: Así iba a terminar el animé original escrito por Masami Kurumkada

La espada del rey del inframundo en el corazón de Seiya, nos dolió a todos los fanáticos de los Caballeros del Zodiaco. Fue la muerte de Pegaso, el héroe favorito de quienes disfrutamos el manga y animé escrito por Masami Kurumada, entre mediados de los ochenta y principios de los noventa.

La serie debía continuar y los múltiples spin-offs que andan rodando por Internet lo demuestran. El mismo Masami Kurumada ha dicho en reiteradas oportunidades que el canon de Caballeros del Zodiaco tiene su final y es un tesoro que por ahora guarda en su mente.

Sin embargo, eso todavía no ha sido plasmado en el papel de un manga. Masami Kurumada se detuvo porque el trabajo de diseño, con la creación de nuevas y más complejas armaduras le quitaba todas sus energías, en los años noventa.

Según recuerda el portal RPP, quien rescata una vieja entrevista, el mangaka dice: “sentí que estaba perdiendo todas las energías que tenía con el Hades-Hen, y le pedí a Shûeisha que me dejase terminar de escribir Saint Seiya en algo más de diez semanas”.

“Saint Seiya fue un manga muy, muy exigente para mí. Diseñar cada día personajes con sus armaduras más y más complejas me dejaba completamente sin energías. Me detuve después de Hades porque ya no podía seguir más”, añadió.

¿Entonces, cómo iba a terminar Caballeros del Zodiaco?

¿Qué venía después de los eventos vividos en Hades? Muchos tienen sus propias versiones y de hecho algunos fans han desarrollado sus propias sagas. Pero la realidad es que el mismo Kurumada ha expresado cual era su idea para continuar dándole forma a los Caballeros del Zodiaco hacia un final digno para los santos de bronce, que se terminaron convirtiendo en dorados.

De acuerdo con lo que reseña el portal antes mencionado, Kurumada dijo que su idea era que Poseidón se iba a unir a Hades y de esta manera enfrentar a Athenas. Pero a la diosa griega la iba a ayudar Zeus en la saga del cielo.

De hecho, el mismo mangaka expresó que no le gustó lo que hicieron en la Obertura del Cielo.