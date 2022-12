Caballeros del Zodiaco: Un mangaka explica el valor del mito de los héroes en Saint Seiya

Pese a que han transcurrido más de tres décadas desde su llegada a Latinoamérica, Caballeros del Zodiaco continúa siendo una de las producciones japonesas más populares en nuestra región. La historia de Saint Seiya, de un grupo de adolescentes encargados de proteger a la diosa Atenea, caló hondo en el corazón de los fanáticos.

Pero, ¿cuál es el motivo de tanto fervor por la creación de Masami Kurumada?

Hotta Junji, un mangaka y escritor japonés, analizó a profundidad Caballeros del Zodiaco y el valor del mito de los héroes en un artículo para el portal Nippon.

Junji es licenciado en la Facultad de Letras de la Universidad de Sofía, y escribió varias obras como Boku to tsundere to haidega: berushion adoresansu (Tsundere, Heidegger y yo. Versión adolescente) y el manga Wakaru tsuma no torisetsu (Manual de uso de esposas).

Es, además, miembro de la Sociedad de Mangakas de Japón.

A continuación, los tres motivos por los que el mito de los Caballeros del Zodiaco continúa creciendo a lo largo del tiempo.

La lucha por la justicia con el espíritu como fuente de poder

Caballeros del Zodiaco Creación de Masami Kurumada

Junji recuerda que la misión de los caballeros es proteger a la diosa Atenea, que lucha por la justicia. Pero lo clave es que los guerreros no usan armas, solo una armadura. En las artes marciales se manifiesta la capacidad física de protección, pero la fuente de su poder es su espíritu, el microcosmos oculto dentro del cuerpo.

El atractivo de la cosmovisión en Los Caballeros del Zodiaco

Caballeros Dorados

La serie refleja una composición de batalla épica basada en la mitología griega, la atractiva apariencia de los caballeros con sus armaduras y sus dramáticas técnicas especiales, señala Junji en su texto. “Este entorno hizo que los niños sintieran que mientras tuvieran un corazón inquebrantable e indomable podrían (tal vez) llegar a ser como un caballero”, cuenta el mangaka.

Los valores universales de la obra de Masami Kurumada

Estaba pensado que el protagonista fuese Aioria y no Seiya, pero Masami Kurumada se decidió por Seiya, quien curiosamente fue el menos querido de los Santos de Bronce en 1987. Esto cambió cuando Toei hizo la misma encuesta años después. Masami Kurumad

La amistad, el honor, el compromiso, la solidaridad, son los valores más destacados de los Caballeros del Zodiaco. “No importaba lo malheridos que estuviesen”, indica Junji, “si luchaban por sus semejantes en vez de por ellos mismos podían alzarse y pelear de nuevo”.