Spider-Man 4 es una realidad: lo confirma el mismo presidente de Sony de esta manera

Tom Holland LA Premiere of "Spider-Man: Homecoming"

Spider-Man: No Way Home es lo mejor de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) ¿Estamos de acuerdo? Hay quienes dicen que es lo único rescatable junto a un par de series que salieron en Disney Plus.

Los cierto es que tras el final del filme saltaron rumores de que no veríamos más a Tom Holland interpretando este rol. La bomba se desactivó ni bien se comenzó a esparcir el rumor. El actor británico claramente seguirá siendo Peter Parker, lo que no se sabía era la forma, manera y el universo en el que trabajaría.

Hasta que una reciente entrevista de The Hollywood Reporter con Tom Rothman, presidente de Sony. El ejecutivo adelanta que Ton Holland regresa para Spider-Man 4, una película sobre la cuál eligen detalles como directores, trama, villanos y, sobre todo, aliados.

“Por supuesto (...) ¿Cuándo puedes esperarlo? no lo sé. No sirvas vino antes de tiempo”, señala Tom Rothman al medio citado, según reseña IGN.

Evolución del Spiderman de Tom Holland 😎. Chonchísima! pic.twitter.com/pag55U38cj — Mylo Brizuela 💯 (@MyloBrizuela) December 24, 2022

Las dudas sobre Spider-Man 4

Hay dudas que el mismo presidente de Sony, hábilmente, no aclara. En primer lugar, no se sabe si la cuarta entrega del trepamuros será junto al Universo Cinematográfico de Marvel o si se irá por el Spider-Verse que desarrolla la empresa con sede principal en Japón.

Lo único seguro es que Tom Holland se pondrá de nuevo el traje arácnido y probablemente esté acompañado de Zendaya, Jacob Batalon y J.K Simmons.

En el caso de que la cinta se desarrollo en el Spider-Verse de Sony hay muchas posibilidades de que veamos un enfrentamiento o asociación entre Peter Parker y Eddie Brock (Venom).