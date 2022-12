James Cameron cree que la Inteligencia Artificial sería el nuevo villano de Terminator si hiciera otra cinta

The Terminator (1984)

James Cameron tiene claro que si volviera a hacer una película de Terminator dejaría atrás el concepto de que un robot asesino sea el villano de la cinta. Ahora una Inteligencia Artificial sería el peligro principal para los protagonistas y le sobran los motivos para pensarlo.

Cuando esta cinta futurista fue estrenada en el año de 1984 la película se convirtió en objeto de culto por la visión de su entonces joven James Cameron, quien planteaba los peligros francos y latentes con los avances potenciales en el terreno de la robótica.

Pero al final, como hemos observado en los últimos años o semana incluso, las plataformas de Inteligencia Artificial (IA) se han convertido en el principal punto de inquietud para la sociedad.

En este momento esta clase de sistemas parecen ser de gran utilidad, a la par que parecen amenazar con dejar sin empleo a un montón de artistas de las artes gráficas.

Pero en realidad ese nivel tan avanzado de desempeño podría encarnar un peligro latente para el futuro de la humanidad. Así lo creía Stephen Hawking y al parecer el propio cineasta también comparte algunas inquietudes similares.

Por qué James Cameron cree que la nueva Terminator se enfocaría en una Inteligencia Artificial

Con el estreno de Avatar: The Way of Water el director fue invitado para charlar en el más reciente episodio del podcast Smartless, en donde reveló que ha tenido conversaciones sobre el desarrollo de una nueva película de Terminator.

Pero ahora al cineasta le gustaría alejarse del concepto central de los robots asesino para centrarse en retratar a la Inteligencia Artificial como la amenaza principal:

James Cameron - Imagen: Archivo | James Cameron, director de Avatar y Terminator, se lanza contra el MCU de Marvel y DC Comics. Dice que sus películas parecen de colegiales por inmaduras.

“Si tuviera que hacer otra película de Terminator, tal vez trataría de lanzar la franquicia nuevamente, lo cual está en discusión de hecho aunque no se ha decidido nada, pero creo que ahora lo haría mucho más sobre el tema de la Inteligencia Artificial más que sobre robots malos enloquecidos.”

Cabe recalcar que James Cameron no especificó si le gustaría o no dirigir una futura entrega de esta franquicia. Aunque en sus comentarios parece que hay algo de inquietud por lo que hemos visto recientemente con plataformas como ChatGPT, Lensa y MidJourney.

La última cinta de esta saga que tuvimos fue Terminator: Dark Fate en 2019. Fue la primera en la que Cameron se involucró de lleno desde el estreno de la segunda parte en 1991.

Por desgracia, el libreto y la trama fueron relativamente controvertidos y la dirección de Tim Miller (Deadpool) resultó irregular en algunos aspectos cruciales de sus secuencias por lo que no fue precisamente un éxito de taquilla.