Esto piensa el protagonista de ‘¡Shazam!’ sobre los cambios de James Gunn y Peter Safran en DC

Desde que se anunció la llegada de James Gunn y Peter Safran, en las oficinas de DC está ocurriendo una revolución sobre los futuros proyectos en la casa de superhéroes.

Durante las últimas semanas se anunció la salida definitiva de Henry Cavill en el papel de Superman, la cancelación de la tercera entrega de Wonder Woman y la pausa a los proyectos de Black Adam con Dwayne Johnson.

Ante este panorama, los fans de DC tienen sentimientos encontrados porque, por un lado, sienten que ahora la casa productora si tomará un proyecto en serio, mientras que otros se lamentan la cancelación de personajes que ya habían tenido cierto reconocimiento en la audiencia.

Es por eso que la estrella de uno de los proyectos de DC, “¡Shazam!”, Zachary Levi, aprovechó un Instagram Live, para salir en defensa de quienes serán sus nuevos jefes.

Gunn y Safran toman decisiones pensando en Warner Bros.

En su cuenta de Instagram, el actor dijo lo siguiente:

“No tienes idea de los razonamientos detrás de ninguna de las decisiones que están sucediendo. La cantidad de conjeturas y rumores y drama y tonterías que siguen dando vueltas en Instagram y Twitter es ridícula. Es increíblemente ridículo”, dijo Levi. “Así que solo les diría que sean pacientes y que les den algo de espacio y algo de tiempo para tratar de hacer algo especial. Y creo que es algo que DC merece tener, y algo que [Zack] Snyder intentó hacer y que finalmente no se materializó, chicos”.

Añadió:” Gunn y Safran no solo toman decisiones porque les gusta alguien o no les gusta alguien. Están tomando decisiones basadas en lo que es mejor para Warner Bros., DC, todo ese estudio y entidad y tratando de hacer felices a tantos fanáticos, tanta audiencia, como puedan”.

“Si estás ahí fuera y realmente te gusta lo que sucedió antes, puedes hacerlo, está bien. Pero date cuenta de que hay mucha gente a la que no le gustaron esas cosas, y siempre deberíamos tratar de aprovechar la mayor cantidad de audiencia posible, hacer feliz a tanta gente como sea posible. Para eso estamos en el entretenimiento, y eso es lo que creo que Peter y James están tratando de hacer. Y no es una posición fácil, les entregaron todas estas cosas que ya estaban en mucho conflicto. Así que chicos, solo jodidamente denles un descanso. Calma. Toma un respiro. Son las fiestas, por el amor de Dios. Solo ve a disfrutar de lo que son las vacaciones, dales algo de tiempo para disfrutar de las vacaciones y veamos qué sucede al otro lado de esto”, concluyó.

La nueva cinta de “Shazam! Fury of the Gods” sale el 17 de marzo del 2023, a la espera del futuro del particular superhéroe.