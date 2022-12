Dragon Ball: Mezclan la versión adulta y niña de Milk en este cosplay

Dragon Ball es uno de los mangas más míticos de la historia, convirtiéndose en uno de los animes más aclamado del público y que presentó a decenas de personajes que se robaron el corazón de los fans, como es el caso de Milk.

Esposa de Goku, madre de Gohan y Goten, hija del Rey Buey, princesa de Fire Mountain y una peligrosa luchadora. Akira Toriyama la presentó como una niña que huye de un dinosaurio salvaje para salvar su vida y que luego derrotó al arrojarle una hoja con fuerza y precisión para cortarle la cabeza.

Precisamente, cuando era pequeña, Milk conoció a Goku, con quien se casó durante su adolescencia y luego trajeron al mundo a Gohan y Goten. Se convirtió en una madre estricta, pero siempre amorosa.

La historia de Milk siempre ha inspirado a los seguidores de Dragon Ball, al punto que llegaron a disfrazarse y vestirse como este personaje. Lo mismo le pasó a una cosplayer, que fue a otro nivel: mezcló sus versiones de niña y adulta para lograr un increíble cosplay.

El cosplay definitivo de Milk

Un reporte publicado en el sitio web de EGames News compartió el cosplay que hizo Carrie Carrielove, una creadora de contenidos que tiene más de 59 mil seguidores en Instagram y que combinó las versiones de niña y adulta de Milk para lograr el cosplay definitivo.

Como podemos observar, este cosplay de Milk es probablemente el más candente que se puede encontrar en Internet. La modelo utiliza un delicado atuendo azul y el clásico sombrero rosa que usaba este personaje de Dragon Ball, un traje que siempre utilizó en su niñez.

El post de Carrie Carrielove superó los 4.000 me gustas y no es la primera vez que interpreta a un personaje de algún anime. Recientemente, compartió sus mejores fotos como Boa Hancock de One Piece.