Hideaki Nishino de Sony revela malas noticias para los gamers que esperan el PlayStation VR2

Una cosa son los rumores que surgen en Internet y las redes sociales y otra que un hombre tan importante en Sony como Hideaki Nishino sea el que confirme las malas noticias, en este caso, sobre el esperado PlayStation VR2 (PSVR 2), el próximo dispositivo de realidad virtual de la compañía japonesa.

El vicepresidente sénior de la experiencia de plataforma de PlayStation confirmó que los videojuegos de PSVR 1 no serán compatibles con el esperado PSVR 2.

Nishino explicó por qué se tomó la controvertida decisión de deshacerse de los juegos de realidad virtual más antiguos en el nuevo modelo en una entrevista citada en un reporte publicado en el sitio web de The Gamer. Todo se trataría de la nueva capacidad de seguimiento ocular del PSVR 2.

“Esta vez, además del nuevo control de seguimiento, hemos adoptado un método de renderizado llamado ‘renderizado foveado’ que aumenta la resolución de la parte donde los ojos están enfocados. El sistema en sí es muy diferente al modelo anterior, no será un simple trabajo de portabilidad”, explicó Nishino.

Agregó: “Si es fácil de portar o no depende del contenido, y si realmente se porta depende del fabricante”.

PlayStation VR 2 (Sony)

¿Nunca veremos juegos de PSVR 1 en PSVR 2?

No se espera que una PS VR2 pueda jugar a través de juegos de realidad virtual más antiguos. Parece que los títulos más nuevos serán el foco del modelo actualizado y las portabilidades solo se realizarán si terceros creen que vale la pena.

¿Qué videojuegos tendremos en PSVR 2 cuando llegue a las tiendas? La versión VR de Resident Evil Village será gratuita para cualquiera que ya tenga el juego, No Man’s Sky está obteniendo un reboot para PSVR 2 gratis para cualquiera que ya haya comprado el juego original y todos esperamos el Horizon: Call of the Mountain.

PSVR 2 se lanzará el 22 de febrero de 2023, mismo día en el que se estrena el nuevo título de la saga Horizon.