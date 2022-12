Star Wars: El hotel temático está convirtiéndose en un dolor de cabeza para Disney

Lanzado con bombos y platillos en marzo de este año, el Star Wars: Galactic Starcruiser prometía una experiencia inmersiva formidable para fanáticos. En sus primeros meses cumplió a la perfección, pero con el paso del tiempo las visitas se redujeron más y más. Ahora se convirtió en un dolor de cabeza para Disney.

Star Wars: Galactic Starcruiser es un crucero ubicado junto a Disney’s Hollywood Studios, en Walt Disney World. Por “apenas” 4.809 dólares, una pareja podía disfrutar de un viaje de dos noches. Si eran dos adultos y un niño, las tarifas alcanzaban los 5.300 dólares.

Star Wars: Galactic Starcruiser Star Wars: Galactic Starcruiser

Todo incluía comidas, entradas a atracciones y trajes.

Pero pese a que tuvo una recepción muy positiva en su debut, el ánimo se ha ido enfriando con el paso del tiempo. No todos tienen esa cantidad de dinero para una experiencia de solo dos noches, por más que fueran fanáticos de Star Wars.

Y vamos a lo otro: la cantidad de personajes presentes es reducida. Como señala The Direct, el Starcruiser se basa en eventos de The Last Jedi y The Rise of Skywalker, dos de las películas menos atractivas para los fanáticos.

La experiencia inmersiva se reduce ante la ausencia de personajes épicos como Darth Vader, Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi y The Mandalorian.

La baja presencia de turistas en el Star Wars: Galactic Starcruiser afecta el tema laboral en Disney

“Al momento de escribir esta nota”, señala Savannah Sanders para The Direct, “solo un viaje entre enero y septiembre de 2023 está completamente reservado”. El Starcruiser alberga 100 camarotes y suites, con una capacidad máxima de 502 invitados.

Con la baja presencia de turistas, Disney redujo las horas de los empleados y el entretenimiento adicional.

WDW News Today, un portal noticioso que trabaja específicamente con las programaciones de los parques de Disney, señaló en noviembre pasado que algunos de los viajes de Star Wars: Galactic Starcruiser estuvieron apenas al 25% de ocupación.

“Debido a la baja cantidad de ocupantes, los miembros del elenco, particularmente los servidores, están perdiendo horas”, señala el portal.

“Aunque los invitados a bordo pueden disfrutar de menos multitud y les resulta más fácil tener interacciones personalizadas con los personajes”, recalca WDW News Today, “la baja demanda ha generado preocupaciones sobre el futuro de la experiencia. Como dice el Maestro Yoda, ‘Difícil de ver; siempre en movimiento el futuro está”.