Naruto: Sasuke Retsuden pasará de las novelas al animé: esto es todo lo que sabemos

De las novelas al animé, Naruto: Sasuke Retsuden dará el paso definitivo para su adaptación, según filtraciones de prensa. Aún no hay una fecha prevista para que la obra de Jun Esaka pueda verse en pantalla.

Los amigos de Somos Kudasai dieron el campanazo informativo. La adaptación formará parte del animé Boruto: Naruto Next Generations, y los dos primeros episodios serían:

Episode 282 Title: Sasuke Retsuden: Infiltration.

Episode 283 Title: Sasuke Retsuden: Star Lines.

El lanzamiento del capítulo 282 en su versión de novela está programado para el 8 de enero próximo, en Japón.

Naruto Retsuden Series es una saga ligera de tres novelas, disponibles desde el verano de 2022 en el mercado occidental, gracias a Viz Media.

De acuerdo con Tierra Gamer, Naruto Retsuden responde a algunas de las dudas del fandom, como:

¿Por qué Orochimaru es ahora tan querido en la aldea de Konoha, si quería destruirla?

¿Qué hizo Kakashi luego de abandonar su puesto de hokage y dárselo a Naruto?

¿Cómo se enamoraron Sasuke y Sakura?

Las novelas de Naruto Retsuden Series

La Historia de Kakashi – El Sexto Hokage y el Príncipe Fracasado (The Sixth Hokage and the Failure Boy) fue la primera novela de Naruto Retsuden en llegar a occidente. La aventura ocurre luego que este ninja nombrase a Naruto como el séptimo hokage y dijera adiós a la aldea de Konoha, según explica Tierra Gamer.

Su segunda novela es La Historia de Sasuke – El señor y la Señora Uchiha, un Cielo Estrellado (The Uchiha Descendants and the Heavenly Stardust).

Mientras que la última es La Historia de Naruto – Naruto Uzumaki y sus mejores amigos (Naruto Uzumaki and the Spiral Destiny, su título en inglés).

El manga de Naruto Retsuden comenzó a ser publicado por Ukyo Kodachi y Mikio Ikemoto en la revista Weekly Shonen Jump, de la editorial Shueisha, en mayo de 2016.

Tres años más tarde, específicamente en julio de 2019, pasó a la revista V Jump.

Kodachi escribió su volumen número 13 en enero de 2022, siendo sustituido luego por Masashi Kishimoto.

Para el año 2017, como recuerda Somos Kudusai, se comenzó a emitir la adaptación al animé de la serie de manga, producida por Studio Pierrot, aún en emisión.