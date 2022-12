Los generadores de imágenes potenciados con inteligencia artificial (IA) están quedando desplazados desde que salió a la luz ChatGPT, una nueva plataforma que permite, entre tantas cosas, analizar el exitoso álbum ‘Master of Puppets’ de Metallica y crítica duramente a Lars Ulrich.

Es la compañía OpenAI, la misma detrás de programas de IA como DALL-E y confundada por el CEO de Tesla, SpaceX y Twitter, la que creó ChatGPT, que básicamente es un bot de redacción de textos que es tendencia en Internet y las redes sociales.

Metallica es una de las bandas de metal más icónicas de la historia y Master of Puppets, lanzado en 1986, es uno de sus discos más aclamados. Curiosamente, Louder Sound, citado en un reporte de Rock FM, le pidió a la nueva IA que criticara el álbum y quien salió salpicado fue el baterista de la agrupación.

La crítica negativa de ChatGPT a Lars Ulrich

El resultado de una petición de crítica negativa a Master of Puppters dejó como resultado que la IA se centrara en la forma de tocar del baterista Lars Ulrich: “Aunque ‘Master of Puppets’ es considerado un álbum clásico por muchos fans de Metallica, no está exento de defectos. Un aspecto del álbum que a menudo se critica es la batería de Lars Ulrich”.

“La forma de tocar de Ulrich en el álbum se describe a menudo como simplista y poco inspirada, carente de la complejidad y la habilidad de otros baterías del género thrash metal. Sus interpretaciones en canciones como ‘Battery’ y ‘Leper Messiah’ son particularmente decepcionantes, con patrones repetitivos y básicos que no logran elevar la música”.

Lo más curioso es que la inteligencia artificial parece dominar un lenguaje muy técnico a la hora de hacer esta crítica musical: “Además, la decisión de Ulrich de utilizar una gran cantidad de sonidos de batería disparados y artificiales en el álbum ha envejecido mal y resta valor a la experiencia auditiva en general. Esto se nota especialmente en temas como ‘Master of Puppets’ y ‘Damage, Inc.’, donde la batería carece de calidez y pegada”.

La IA concluyó: “En resumen, aunque ‘Master Of Puppets’ es un álbum importante en la historia de Metallica y del género thrash metal, la batería de Lars Ulrich es un punto débil que le impide ser un disco verdaderamente grande”.