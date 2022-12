Avatar: The Way of Water podría recaudar hasta 500 millones de dólares en su fin de semana de estreno

En esta imagen proporcionada por 20th Century Studios, Trinity Bliss en el papel de Tuk en una escena de "Avatar: The Way of Water". (20th Century Studios vía AP) AP (Courtesy of 20th Century Studios/AP)

Más de 10 años han pasado desde el estreno de “Avatar”, la película de James Cameron que rompió todos los récords en taquilla, los cuales ahora peligran con la llegada de su secuela “Avatar: The Way of Water” la cual, según algunos expertos de la industria, podría estarse perfilando a conseguir hasta 500 millones en su fin de semana de estreno.

Los fines de semana de estreno son cada vez más importantes en Hollywood, los estudios tienen a planificar todo para que sus grandes producciones tengan la mejor apertura posible en Estados Unidos y todo el mundo, pues es en esos tres días donde el grueso de las recaudaciones suele estar y la secuela de “Avatar” promete mucho.

Expertos aseguran que “Avatar: The Way of Water” podría conseguir una enorme cantidad de dinero en taquilla

En 2009, la primera entrega de la franquicia abrió en salas de cine recaudando 77 millones de dólares, algo bastante importante en ese momento, pero nada comparado a las aperturas de las películas hoy en día, pero su verdadero triunfo fue a la larga, manteniéndose en cartelera durante meses.

De acuerdo al medio Variety, la película espera conseguir entre 150 y 175 millones de dólares tan sólo en Estados Unidos en su fin de semana de apertura, a los cuales se les debe sumar las recaudaciones del resto del mundo, donde China juega un papel bastante particular y será la diferencia entre llegar a los 500 millones o no.

Hasta el momento, la cinta ha conseguido sobrepasar los 80 millones de dólares en preventa tan solo en Estados Unidos, convirtiéndola en una de las mejores preventas del año por encima de “Top Gun: Maverick” y “Jurassic World Dominion”.

El secreto para el éxito de taquilla de Avatar 2

A pesar de su larga duración (3 horas y 12 minutos), una de las estrategias más importantes en el lanzamiento de “Avatar: The Way of Water” es la elección de su fecha de estreno, pues realmente no queda mucha competencia en los cines y será la única película grande por un tiempo.

Al final de su larga estadía en salas, la primera entrega consiguió 760 millones de dólares en América del Norte y 2,92 mil millones a nivel mundial, récord que es posible que su secuela pueda romper y llegar a convertirse en la película más taquillera de la historia.