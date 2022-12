Dragon Ball Z: Kakarot: DLC de Bardock será lanzado a comienzos de 2023

Dragon Ball Z: Kakarot ya lleva casi tres años con nosotros, pero ha sido actualizado con contenidos descargables que han ampliado la experiencia del videojuego desarrollado por CyberConnect 2 y publicado por Banda Namco Entertainment. Ahora, se aproxima un DLC de Bardock.

Como bien recuerdan los seguidores del manga - animé, Bardock es un saiyano de clase baja proveniente del Planeta Vegeta del Universo 7, que pertenece al Ejército Saiyano bajo el liderazgo del Rey Vegeta y es jefe de su escuadrón durante la anexión del planeta por parte de las fuerzas coloniales del Imperio de Freezer. Además, es el padre biológico de Gokú.

El videojuego de rol de acción, que contó con la participación del creador de la franquicia, Akira Toriyama, que se lanzó originalmente para Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One y que llegó apenas hace un año a la Nintendo Switch, tendrá este nuevo contenido con Bardock como protagonista, llamado Bardock - Alone Against Fate.

¿Cuándo será lanzado el DLC de Bardock?

Bardock - Alone Against Fate llegará el próximo 13 de enero en todas las plataformas, incluyendo la PS5 y las Xbox Series X y S, ya que el primer mes de 2023 será el momento en el que la versión de nueva generación de Dragon Ball Z: Kakarot será lanzada.

Además, de acuerdo con el reporte publicado en el sitio web de La Tercera, este DLC será el primero de tres que contempla el segundo Season Pass del videojuego de Bandai.

Con respecto a la venidera versión para PlayStation 5 y las consolas de nueva generación de Microsoft, cuenta con gráficos mejorados y funcionará a 60 cuadros por segundo, una delicia para los gamers y los fanáticos de Dragon Ball.