Henry Cavill revela cuántas horas al día le dedica a los videojuegos, una de sus pasiones

Henry Cavill es Superman en el universo de películas de DC, Geralt de Rivia en The Witcher y Sherlock Holmes en las cintas de Enola en Netflix. Pero cuando no tiene una cámara en frente, el actor británico es un apasionado de los deportes, las computadoras y los videojuegos.

En entrevista con el podcast Happy Sad Confused, Cavill reveló cuántas horas le dedica a su PC gamer y la respuesta sorprendió a sus seguidores, en especial a los jugadores que admiran al intérprete de Clark Kent, quien según un reporte publicado en el sitio web de La Tercera tiene una estatua del Rey Exánime con motivo de World of Warcraft: Wrath of the Lich King.

Aseguró que le dedica cuatro o más horas al día a los juegos y reveló en cuál título se está enfocando actualmente, Total War: Warhammer 3, sobre el que indicó: “Me encanta ese juego, es tan bueno”.

Fan de Warhammer

La afición de Henry Cavill por Warhammer no es reciente y en The Graham Norton Show reveló que pinta figuras y muñecos del recordado juego de miniaturas / mesa de fantasía que ha sido adaptado a diferentes formatos, incluyendo el de los videojuegos.

El actor explicó que su pasatiempo se divide en dos partes: pintar las figuritas y jugar con ellas. Si bien, por el tipo de programa, recibió algunas burlas del presentador y la audiencia, contó con mucha naturaleza los detalles de su pasatiempo.

“Luego de pintar las figuras, por ejemplo, las pones juntas en pequeños ejércitos y combates contra la armada de alguien más. En realidad, ¡es divertido! Suena ridículo, pero es divertido”, reveló Cavill.

Graham Norton continuó con los chistes y le preguntó al actor si invita a otras a personas a jugar. En ese momento, Tom Holland, el querido Spider-Man y quien también estaba como invitado, levantó la mano y expresó su emoción por Warhammer mientras preguntaba si podía ir a jugar.