Solo dos series de la Fase 4 del MCU tendrán segundas temporadas: ¿Es un fracaso para Marvel?

La Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) llegó a su fin con el lanzamiento de Black Panther: Wakanda Forever en los cines y la llegada del especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia a Disney+. Curiosamente, aunque fue la fase que abrió la puerta a la series en la plataforma de streaming, solo dos tendrán segundas temporadas.

De los ocho programas estrenados, una lista que incluye éxitos para la crítica como WandaVision, solo Loki y la animada What If...? fueron renovadas, cada una por sus respectivas razones.

Como explica un informe publicado en el sitio web de Screen Rant, la serie del dios de las travesuras jugó un papel muy importante en la presentación del próximo gran villano del MCU, Kang el Conquistador, mientras que What If...? es capaz de contar historias que están separadas de la línea de tiempo principal, por lo que es un producto más que placentero para Marvel Studios.

Los regresos de los “cancelados”

La casa de las ideas no ha descartado secuelas para las otras series, pero en la mayoría de los casos sus planes pasan por spin-off de personajes involucrados. ¿Es un fracaso para Marvel? No realmente. Simplemente, la hoja de ruta del MCU marca diferentes caminos para los superhéroes que aparecieron en los diferentes programas.

Ms. Marvel volverá en The Marvels (2023), The Falcon and the Winter Soldier tendrá como continuidad Capitán América: New Eorld Order (2024), Agatha Harkness de WandaVision tendrá su propio programa Agatha: Coven of Chaos (2023) y el personaje de Vision regresará como White Vision en Vision Quest, en desarrollo.

White Vision

En el caso de Hawkeye, también tendrá un spin-off en lugar de una secuela con Maya López regresando en Echo (2023), desconociento el futuro de Clint Barton y Kate Bishop, aunque ambos deberían volver en la Fase 5.

Finalmente, es casi seguro que Moon Knight regrese luego de que una escena postcréditos mostrará el tercer alter ego de Marc Spector, Jake Lockley. En cuanto a She-Hulk: Attorney at Law, lo más probable es que no sea renovada ya que los planes de Marvel Studios es que Jennifer Walter pase a las cintas del MCU.

Moon Knight La serie de Marvel y Disney Plus está lista para una segunda temporada, o al menos es lo que adelantó Oscar Isaac en un video de TikTok.

¿Cuándo se estrenan las segundas temporadas de Loki y What If...?

La temporada 2 de Loki se lanzará en 2023 y será una oportunidad para que la MCU explore más a fondo la amenaza de Kang y el multiverso, habiendo establecido ya las reglas con la Autoridad de Variación Temporal (TVA).

Loki, frente a la estatua de Kang

En el caso de What If...? y su segunda tanda de episodios, el primero se centrará en la Capitana Carter y se ha confirmado que se estrenará también el próximo año.