Princesa Zelda luce su traje de invierno en este maravilloso cosplay realizado por una modelo

El universo del cosplay le ha brindado un homenaje a un personaje de los videojuegos que merece todas las luces por su importancia histórica. La princesa Zelda, obviamente de The Legend Of Zelda recibe esta maravillosa interpretación en su traje de invierno, gracias a esta reconocida modelo.

La princesa Zelda no es tan habitual como Link en el famoso juego de aventuras. Sin embargo, sí tiene una elevada cuota de participación en diferentes partes de la historia, en todas las versiones del videojuego.

Lo que no es habitual es que aparezca con su traje de invierno. De acuerdo con lo que reseña E Games News, la princesa Zelda sale con vestida de esta forma en algunos pasajes de The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild y además en Hyurle Warriors: Age Of Calamity.

Este videojuego popularizado por Nintendo desde hace más de tres décadas, se ubica entre los íconos más importantes de la empresa de consolas y videojuegos. Es entonces lógico ver este tipo de interpretaciones por la llegada que tiene en el mundo gamer.

Princesa Zelda en modo invierno

La cosplayer que realizó este trabajo se llama Anastasia Komori, o al menos así se identifica en su cuenta de Instagram profesional. A través de sus diferentes trabajos ha logrado acumular más de 245 mil seguidores.

La princesa Zelda aparece con el típico traje blanco del invierno con detalles marrones relacionados al material con el que se hacen los cinturones y los guantes. Asimismo, completa la escena con un fondo maravilloso que le da un toque navideño.