La versión definitiva de Thanos en Marvel supera todo lo que hemos visto sobre el Titán Loco

Thanos ha sido el gran villano de Marvel desde su aparición en los cómics de la mano de Jim Starlin, en 1973. El Titán Loco logró vencer a varios de los héroes de la franquicia, dominando el mundo y el universo, pero nunca lo habíamos visto en su versión definitiva: dueño del tiempo.

Es solo en Thanos: Death Notes #1 donde se observa esta versión futura de Thanos, controlando y remodelando el tiempo. Según esto, todo lo que pasó, pasa y pasará en Marvel es obra del Titán Loco.

Publicada el pasado 30 de noviembre, Thanos: Death Notes #1 es una historieta escrita por J. Michael Straczynski, Christopher Cantwell, Torunn Gronbekk y Kyle Starks.

Portada Thanos: Death Notes #1 Marvel

Participaron como ilustradores Travel Foreman, Andrea Di Vito, Geoffrey Shaw y Ron Lim, con Andrea Sorrentino como artista a cargo de la cubierta.

Según la reseña oficial de Marvel para la entrega, Thanos está desaparecido, se presume muerto. “Pero Thor”, destaca, “ha tenido una visión de su regreso. Y es suficiente para hacer temer incluso a un dios”.

“Para prepararse, para preparar el universo, Thor busca desesperadamente respuestas en el pasado de Thanos… y encuentra un atisbo del oscuro futuro del Universo Marvel”.

Así revela Thanos su versión definitiva en Marvel Comics

Screen Rant apunta que en la historia All That Is existe un encuentro de Iron Man con Thanos. En él, Tony Stark se enfrenta a una versión robótica del Titán Loco, que ya habíamos visto en su primera aparición en Marvel Comics.

La máquina advierte a Iron Man que, si es desconectada, el universo sufrirá. Es allí cuando explica que dominó el espacio y el tiempo, y que la realidad actual solo es una simulación supervisada por el villano.

Thanos, el Titán Loco La versión robótica de Thanos

Thanos habría conquistado el tiempo, luego de matar a los héroes y villanos de Marvel. Advierte a Tony Stark que si lo desconecta, toda la realidad desaparecerá. ¿La solución para Iron Man? Cortarle la cabeza al robot y vivir con el secreto.

La historieta Thanos: Death Notes #1 de Marvel ya se encuentra disponible en tiendas especializadas, llegando pronto a la versión digital.