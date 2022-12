Naruto: La versión femenina de Gaara en un cosplay de body paint enamora a los fans del anime

El animé de Naruto, producido por Pierrot, distribuido por Aniplex y transmitido por TV Tokyo inicialmente, con 220 exitosos episodios y que provocó la llegada de la secuela Naruto: Shippuden el 15 de febrero de 2007, es una de las adaptaciones más aclamadas de la historia y que mostró a Gaara como uno de los personajes más interesantes

Como bien recuerdan los fans del anime, Gaara es un shinobi de Sunagakure y el Quinto Kazekage, también fue el Comandante General del ejército de la Gran Alianza Shinobi y Comandante de la Cuarta División y es uno de los personajes más aclamados de Naruto por pasar de ser cariñoso y tímido a convertirse en una asesino y retraído.

Esa popularidad inspiró a muchos fans y cosplayers a desear encarnar a este fantástico ninja, no solo por los hombres, sino también por las mujeres que adoran este manga.

El cosplay más sexy de Gaara

Cuenta un reporte publicado en el sitio web de Código Espagueti que la artista española Yaiza Pérez, conocida en Instagram como yaizaperez y con más de 20 mil seguidores en la red social, protagonizó el cosplay más sexy de Gaara, adaptado a una versión femenina y en body paint.

“Sabaku No Gaara. Siempre he querido hacer el personaje de Gaara pero el hecho de que mucha gente lo hacía me ha echado para atrás. Pero al final me he decidido y creo que nadie tiene un Gaara parecido al mío, espero que os guste ya que es uno de mi personajes favoritos de Naruto. ¿Qué personaje de Naruto queréis que sea el siguiente?”, escribió la cosplayer en una publicación que superó los 3.000 me gustas.

Como se puede apreciar, esta versión de Gaara replica por completo y en pintura el atuendo del personaje en los primeros episodios del anime de Naruto. Además, incluye la icónica calabaza que también está totalmente pintada a mano.