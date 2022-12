The Game Awards 2022: Reggie Fils-Aimé será uno de los presentadores del evento

La noche de este jueves 8 de diciembre los mejores videojuegos del año serán premiados en los The Game Awards 2022, que tendrán como a uno de varios presentadores a Reggie Fils-Aimé, mejor conocido en las redes sociales simplemente como Reggie.

Como recuerda el reporte publicado en el sitio web de Nintenderos, Reggie es conocido en la industria por haber sido presidente de Nintendo of America de 2006 a 2019. Luego decidió pasar más tiempo con su familia, pero siempre tiene oportunidad de decir presente en este tipo de eventos.

Además, de Reggie, The Game Awards tendrá en esta edición a Daniel Craig, reconocido por interpretar a James Bond, el cineasta Rian Johnson (Knives Out, Star Wars: The Last Jedi), Pedro Pascal (The Last of Us, The Mandalorian) y Ken & Roberta Williams, íconos de la industria.

“Sí, estoy listo”, escribió Reggie, citando el tuit de The Game Awars que informó sobre su presencia en la premiación.

Los nominados al GOTY

Ya conocemos los videojuegos nominados en los The Game Wards 2022: Elden Ring y God of War: Ragnarök son los grandes favoritos para llevarse el Juego del Año (GOTY, por sus siglas en inglés).

Al título de FromSoftware y de Sony - Santa Monica los acompañan en la categoría reina A Plague Tale: Requiem, Horizon Forbidden West, Stray, Xenoblade Chronicles 3 y Stray.

God of War: Ragnarök, lanzado recientemente, encabeza la lista de nominaciones con 10. Elden Ring y Horizon Forbbiden West le siguen con siete, mientras que Stray tiene seis.

God of War: Ragnarök (Santa Monica Studio)

Son más de 50 títulos los nominados a las más de 30 categorías, los cuáles ya pueden ser votados a través de la página oficial de los The Game Awards 2022. Geoff Keighley, periodista y productor ejecutivo de la ceremonia online, presentó un video con todos candidatos y las respectivas categorías.

The Game Awards 2022 tendrá lugar en el Microsoft Theatre de Los Ángeles y se podrá seguir en YouTube, Twitch, Twitter, Facebook y TikTok Live.