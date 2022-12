Netflix cae: Amazon Prime Video se convierte por primera vez en la plataforma con más suscriptores en Estados Unidos

Sucedió lo inevitable. Netflix ha perdido nuevamente la corona en la guerra de plataformas de streaming y ahora, de algún modo, Amazon Prime Video se ha convertido en la plataforma más popular de todo el territorio de Estados Unidos. Lo que era uno de los últimos bastiones de dominio del servicio.

La guerra de plataformas de streaming lleva ya algunos años transcurriendo y durante este tiempos hemos visto un cambio radical en la dinámica del mercado.

Lejos han quedado aquellos días donde Netflix funcionaba como una suerte de Cuevana legal, donde su catálogo era inmenso y había una amplia variedad de series y películas de todos los estudios al acceso de cualquier usuario por un precio ridículamente barato.

Como analizamos recientemente, eso ha cambiado de forma estrepitosa. Los catálogos están fragmentados en distintas plataformas como son HBO Max, la propia Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV Plus, Claro Video, Disney Plus, Vix Plus y un cada vez más largo etcétera.

Los costos de cada servicio son individuales y son mucho más caros que hace unos años, Por lo que ahora terminamos invirtiendo más dinero que cuando contábamos con la cómoda TV por cable. Así que sucedió lo inevitable con la OTT que llegó primero y era la más robusta.

Amazon Prime Video por primera vez en la historia es el servicio de streaming con más suscriptores superando a Netflix

De acuerdo con un reporte de los amigos de Deadline, por primera ocasión en su trayectoria comercial Amazon Prime Video se ha posicionado como el servicio de streaming con mayor cantidad de clientes en todo el mercado de Estados Unidos, superando con ello a Netflix.

Todo esto parte de los resultados de un proyecto de análisis y estadística de la compañía consultora Parks Associates. En donde las cifras no son precisas, ya que parten de distintas fuentes para armar su lista. Pero el nuevo orden sería este:

Imagen: Deadine | Amazon Prime Video hace historia y por primera vez supera a Netflix para convertirse en el servicio de streaming más popular de Estados Unidos.

Como podemos observar por años Netflix se mantuvo firme en lo alto de la primera posición como el servicio con mayor número de suscriptores activos.

La disputa durante mucho tiempo estuvo entre dicha plataforma, Amazon Prime Video, Hulu y recientemente Disney Plus.

Pero Netflix habría perdido una cantidad sustancial de suscriptores en los últimos meses, a la par que su ritmo de crecimiento se habría visto estancado.

Mientras que Amazon Prime Video creció de manera brutal superando ya los 200 millones de socios activos en la tienda virtual con ese servicio de streaming integrado.

Se sabe que Netflix en Estados Unidos contaría con cerca de 73,4 millones de socios, mientras que Prime habría superado esa cifra, para llegar a cerca de los 100 millones de dicho territorio.

A nivel mundial Netflix sigue siendo el líder, con 223 millones de suscriptores aún activos. Pero no parece que vaya a mantenerse dicha tendencia.