Los Caballeros del Zodiaco: Guardians of the Cosmos, la historia de la versión cancelada en Estados Unidos

El éxito de Los Caballeros del Zodiaco (Saint Seiya) en Japón e Hispanoamérica es imperecedero. La saga se mantiene con el paso del tiempo, sobre todo enfocándose en la serie original, la de los años 80. Pero lo que pocos saben es que a mediados de los 90 se intentó hacer una versión norteamericana, llamada Guardians of the Cosmos.

La youtuber Ray Mona presentó un documental titulado Las historias secretas de Saint Seiya. En la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos halló el piloto de 1995, escondido durante varios años.

Si el animé había conquistado a casi todos, en Estados Unidos sería una realidad distinta. El estilo aún no se encontraba consolidado en Norteamérica, por lo que un grupo de productores decidió hacer una adaptación al mercado.

Toei, la productora a cargo de Los Caballeros del Zodiaco en Japón, asumió el proyecto. Los personajes pasaban del estilo animé a uno más occidental, tipo Dungeons and Dragons, He-Man o Capitán Planeta, siguiendo el arco de las 12 casas.

Aquí puedes ver el opening del capítulo piloto de Guardians of the Cosmos.

Finalmente, los productores desistieron de hacer el cambio. La versión no era fiel al estilo más dramático y con mayor acción del maestro Masami Kurumada, y ante lo arriesgado de la apuesta, declinaron la posibilidad.

Pero no fue el único intento de adaptación. También estuvo Star Storm en live-action, una serie de la que solo quedó un episodio piloto producido por Bandai en 1993. En ella, Shun era una mujer y Seiya era un hombre blanco occidental.

Contaba Kurumada en una entrevista citada por Yahoo! Style, que la esencia de Saint Seiya no fue respetada en ese episodio piloto, y que se alegraba de que no hubiese visto la luz.

Los Caballeros del Zodiaco tendrán una película live-action para 2023, titulada Saint Seiya: Knights of the Zodiac, dirigida por el polaco Tomasz Baginski, animador y creador de efectos especiales en The Witcher.

Mackenyu Arata tiene el papel de Seiya, con Famke Janssen (Jean Grey en X-Men), Madison Iseman, Sean Bean, Mark Dacascos y Nick Stahl.

El guion es de Kiel Murray, Josh Campbell y Matt Stuecken, todos basados en la historia y los personajes del maestro Kurumada.

