Los Simpson lo hizo de nuevo: predijo en 2015 que Elon Musk compraría Twitter

Uno de los fenómenos culturales más arraigados en la televisión, Los Simpson, se han enorgullecido por predecir varios acontecimientos históricos. Por ejemplo, la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, el divorcio de Melanie Griffith y Don Johnson, la lesión de Neymar en Brasil 2014 o el espionaje de la NSA. ¿El más reciente? La compra de Twitter por parte de Elon Musk.

El magnate, que pagó 44 mil millones de dólares por la empresa, lo reconoció hace poco en su cuenta personal, utilizando una foto de Lisa Simpson.

Simpson’s predicts I buy Twitter S26E12 pic.twitter.com/yVmWGwrYY6 — Elon Musk (@elonmusk) November 26, 2022

“Los Simpson predicen que compro Twitter en la temporada 26, episodio 12″, escribió Musk.

Pero, ¿de qué trata ese episodio y cómo ocurrió el vaticinio?

El capítulo de Los Simpson con Elon Musk y la predicción sobre Twitter

El episodio 12 de la temporada 26 se llama, en inglés, The Musk Who Fell to Earth, que para Hispanoamérica se tituló El inventor que cayó en la Tierra, mientras que en España su nombre fue Musk, caído del cielo.

Neil Campbell se encargó del guion, mientras que Matthew Nastuk lo dirigió. Contó con Elon Musk como estrella invitada y se emitió en Estados Unidos el 25 de enero de 2015.

Los Simpson Elon Musk y Homero Simpson

Musk llega a Springfield en una nave espacial, buscando ideas que le puedan servir para sus empresas. Para ello, sigue a Homero Simpson.

El sudafricano empieza a colaborar con el Señor Burns, pero por las ideas de Elon, el dueño de la planta nuclear pierde su dinero, tratando de matar al jefe de SpaceX y Tesla por esto.

El capitulo recibió muchas críticas, ya que los fanáticos de Los Simpson lo vieron como una publicidad para el multimillonario, además que muchos chistes eran repetidos. Dennis Perkins, crítico de The A.V. Club, afirmó: “Desde el título para abajo, juega más como una carta de amor a Musk que un adecuado episodio Simpson”.

La interacción entre Elon Musk y Los Simpson

Pero, ¿cuál es la situación específica que se considera como predicción de la compra de Twitter por parte de Elon Musk?

Que en la apertura, Lisa está cuidando una casa para pájaros con el letrero Home Tweet Home (juego de palabras con “tweet”, el piar de los pajaritos, y “sweet”, dulce). Cuando un águila calva atrapa y mata a algunos pajaritos, Musk entra en escena en su cohete espacial mientras que el águila se eleva a la distancia.

El águila calva, que es el símbolo de Estados Unidos, termina… destruida por el fuego del cohete.

Los Simpson Elon Musk y Los Simpson

Homero, tras ver caer a Musk, dice a los suyos: “Prepárense, familia. Estamos a punto de conocer a un ser con una inteligencia muy superior a la nuestra”. Acto seguido, alerta a Bart para que tome su bate de béisbol.

Elon Musk se quita su casco espacial, identificándose, y Homero le lanza el bate a la cabeza. Lisa grita: “¡Papá, no! Elon Musk es posiblemente el mayor inventor vivo”.

Musk les deja una pajarera moderna con tecnología de punta, que recibe a varios pájaros. “Supongo que la humanidad quiere cambiar una pajarera a la vez”, dice Lisa, recordando que la suya era de madera.

El corto, en inglés, puedes verlo a continuación. Y recuerda que todos los capítulos de Los Simpson puedes encontrarlos en Star Plus (los antiguos) y Disney Plus (los más recientes, además de los cortos y la película).