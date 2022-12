Los secretos detrás del vestuario de Merlina: el collar tiene una historia que no te esperabas

‘Merlina’ ha causado furor en redes sociales desde su estreno en Netflix el 23 de noviembre, tanto que el baile de su protagonista se ha convertido en tendencia en la red social de TikTok, viralizando la canción Goo Goo Muck de The Cramps.

Pero, independientemente de ello, es preciso destacar el trabajo que hizo Colleen Atwood, la diseñadora de vestuario que trabajó de la mano de Tim Burton para presentarnos a una ‘Merlina’ mucho más contemporánea, sin perder esos simbolismos del personaje de Charles Addams.

El significado detrás del vestuario de Merlina

Tim Burton ofreció al público un impecable trabajo que cautivó al público con una versión contemporánea que nos adentra a la historia de la Familia Addams, y aunque algunos de los personajes cambiaron un poco su estilo, poder ver de nuevo en la pantalla a Morticia, Homero, Pericles, Dedos y Lucas, causó gran emoción entre las personas de distintas generaciones.

Para la realización del vestuario, Burton llamó a una vieja conocida, Colleen Atwood, con quien trabajó anteriormente en El Jinete sin Cabeza, Sweeney Todd y Alicia en el País de las Maravillas, esta última ganando un premio Óscar.

Las diferencias que podemos ver en esta nueva Merlina

La principal y más destacable de todas es que la diseñadora estadounidense Colleen Atwood buscaba generar la empatía del público de una nueva generación, ocupando elementos en el look de Merlina, que generaran esa conexión y además que pudieran ser utilizados como parte del día a día de otras personas, algo mucho más contemporáneo.

Fue que bajo esta premisa, Atwood, mezcló una serie de marcas con piezas mucho más artesanales, creando el conjunto perfecto y ganador, pues, en redes sociales ya podemos ver a muchos, vistiéndose como el personaje de Jenna Ortega.

Las marcas que la diseñadora ocupó fueron Zara, Dior y Alaïa, además en una entrevista realizada por Vogue, Colleen Atwood mencionó que para realizar el vestuario partió de imaginar a la joven desde un mundo gráfico donde ella está en blanco y negro. Además, destacó que en realidad ella no buscaba que se viera como una chica rara, si no alguien fácil con quien el público adolescente pudiera relacionarse.

El secreto detrás del collar que Morticia le dio a Merlina

Como explicó Atwood en la entrevista: “En la versión anterior es mucho más joven, mira a su madre como un modelo a seguir. Ahora es una adolescente, así que quiere lo opuesto a lo que su madre le impone”.

En realidad lo que la diseñadora de vestuario busca es poder dar ese giro de independencia a Merlina quien es evidente, no quiere ser parecida en nada a su madre, pues desde el primer capítulo ella misma le dijo que no tendría hijos, ni sería ama de casa, no se enamoraría, ni haría ninguna de las cosas que hizo Morticia.

Fue Colleen Atwood quien deseaba plasmar ese contraste entre madre e hija a través de un collar que tanto podría parecer una M de Morticia como una W de Wednesday, siendo ese su nombre original en la serie de la Familia Addams.