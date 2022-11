Las historias de Dragon Ball no deberían existir, según esta teoría basada en hechos del animé

Todos conocemos el inicio y desarrollo de Dragon Ball: una jovencita que buscaba la esfera de cuatro estrellas se encuentra con un niño con cola y desde entonces comienza una inagotable fuente de aventuras peligrosas y emocionantes.

En principio, el animé combinaba la importancia de las esfera del dragón con el desarrollo del poder a partir de las artes marciales. Goku incrementaba su nivel de pelea para alejar estos talismanes de manos malvadas.

Así fueron pasando villanos y villanos. El nivel de pelea fue ganando relevancia y las esferas se fueron quedando rezagadas. Poco a poco se fueron convirtiendo en objetos que solo servían para destrabar alguna situación compleja como la resurrección de algún héroe que había muerto en batalla.

Pero de acuerdo con lo que indica una teoría, que se basa en un hecho del animé, estas historias nunca debieron de existir o al menos no en la Tierra que conocemos.

Teoría de por qué Dragon Ball nunca debió existir

Según el análisis de los colegas de Alfa Beta Juega, el Supremo Kaio Sama antiguo es el eje de toda esta explicación. Durante el arco de Majin Buu, cuando el villano destruye por completo la Tierra, los Guerreros Z se quedaron sin muchas opciones para poder detenerlo.

Antes de que explotara el planeta lograron salvar a Dendé (ya era Kami Sama) Míster Satán y el perro. Entonces, precisamente al Dios de la Tierra se le ocurre que podían revertir todo con las esferas del dragón de Namekuseí.

Y es entonces cuando el Kaio Antiguo se alarma por lo que venía sucediendo en la Tierra. De acuerdo con el orden natural de las cosas, las esferas solo deben existir en Namekuseí y no en otro planeta. Es por esto que con el simple hecho de estar en el mundo que habitan los Guerreros Z, se viola una ley universal.

De no haberse infringido esta norma de la existencia y las deidades, Dragon Ball no habría existido, según la teoría. De hecho, para el Kaio se deberían eliminar las esferas para no atentar contra el orden natural del Universo 7.