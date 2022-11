Disney+ presenta un nuevo póster de la película original: “El diario de Greg: Las reglas de Rodrick”

Un nuevo póster de la película original de Disney+ EL DIARIO DE GREG: LAS REGLAS DE RODRICK ya se encuentra disponible. La nueva película animada basada en el segundo libro de la popular serie de libros de Jeff Kinney estrena el 2 de diciembre de 2022 exclusivamente en Disney+.

La historia

Las alborotadas aventuras de Greg Heffley, un estudiante de uno de los primeros años de secundaria angustiado y propenso a hacer desastres, continúan en EL DIARIO DE GREG: LAS REGLAS DE RODRICK, esta vez centradas en la complicada relación con su hermano Rodrick, un adolescente de pelo puntiagudo, haragán e indisciplinado que pasa demasiado tiempo ensayando con su banda de rock, Löded Diper.

Disney+

Aunque le encanta atormentar a Greg, en el fondo tiene un profundo cariño por su hermano menor. Dirigida por Luke Cormican (Teen Titans Go!) y escrita y producida por Jeff Kinney, EL DIARIO DE GREG: LAS REGLAS DE RODRICK tiene un elenco de voz integrado por Brady Noon (The Mighty Ducks), Ethan William Childress (mixed-ish), Edward Asner (UP: UNA AVENTURA DE ALTURA), Chris Diamantopoulos (Silicon Valley), Erica Cerra (Power Rangers) y Hunter Dillon (DEADPOOL 2).

EL DIARIO DE GREG: LAS REGLAS DE RODRICK incluye la canción original de la película, “Can You Smell Us Now”, escrita y producida por Jon Levine, con letra de Jeff Kinney e interpretada por Jimmy Tatro.