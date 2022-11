Así es el top 100 musical de Apple Music 2022: Bud Bunny es el gran ganador del año

Apple Music presentó su lista de fin de año clasificando las mejores canciones de 2022. Es su Top 100 musical del año, y sin duda el mayor ganador es Bad Bunny. No solo por tener los tres primeros lugares, sino que al revisar la lista completa puedes ver varios de sus temas a lo largo de la lista de los Top 100, ya sea como solista o en colaboraciones con otros artistas.

De hecho, Bad Bunny, es el Artista del año 2022 de Apple Music. Hay que recordar que se convirtió en el primer artista latino en tener el álbum más grande del año con “Un Verano Sin Ti”. Cuatro meses después de su lanzamiento récord, “Un Verano Sin Ti” ya se había convertido en el álbum latino más grande de todos los tiempos en Apple Music por transmisiones de por vida.

Bad Bunny. El reguetonero la rompe en Lima. / Foto: Instagram @badbunnypr

Entre los 10 primeros temas de este listado también se destacan Polimá, Westcoast & Pailita con “Ultra Solo”; Ak4:20, Pailita & Cris Mj con “Me Arrepentí”; Bizarrap & Quevedo con “Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52″; Cris Mj con “Una Noche en Medellín” y Rauw Alejandro & Chencho Corleone con “Desesperados”. ¡Revisa la lista completa a continuación!

TOP 10

1. Bad Bunny & Chencho Corleone - Me Porto Bonito

2. Bad Bunny - Moscow Mule

3. Bad Bunny & Bomba Estéreo - Ojitos Lindos

4. Polimá Westcoast & Pailita - ULTRA SOLO

5. Bad Bunny - Efecto

6. Ak4:20, Pailita & Cris Mj- Me Arrepentí

7. Bizarrap & Quevedo - Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52

8. Cris Mj - Una Noche en Medellín

9. Rauw Alejandro & Chencho Corleone - Desesperados

10. Bad Bunny- Tití Me Preguntó

Del 11 al 50

11. Bad Bunny & Jhayco - Tarot

12. Tainy, Bad Bunny & Julieta Venegas - Lo Siento BB :/

13. Stars Music Chile, Cris Mj & Standly - Marisola

14. Elton John & Dua Lipa - Cold Heart (PNAU Remix)

15. El Jordan 23 & Standly - Bailando

16. Cris Mj, Marcianeke & Simon la Letra - Los Malvekes (feat. Stars Music Chile)

17. KAROL G - PROVENZA

18. Bad Bunny & Rauw Alejandro - Party

19. Polimá Westcoast, Pailita, Feid, Paloma Mami & De La Ghetto - ULTRA SOLO Remix

20. Standly - Pégate

21. Harry Styles - As It Was

22. Becky G. & KAROL G - MAMIII

23. Manuel Turizo - La Bachata

24. Bad Bunny - Un Ratito

25. Bad Bunny & Tony Dize - La Corriente

26. Jhayco & Anuel AA - Ley Seca

27. Polimá Westcoast, Young Cister & Cris Mj - SEXTIME

28. Blessd, Justin Quiles & Lenny Tavárez - Medallo

29. Bad Bunny - Neverita

30. El Jordan 23 - Anti Rana

31. Julianno Sosa - Cochinae (feat. King Savagge)

32. Standly & El Barto - Mi Gata

33. Anuel AA, Myke Towers & Jhayco - Subelo

34. Bad Bunny - Después de la Playa

35. Young Cister - LA TERAPIA

36. Shakira & Rauw Alejandro - Te Felicito

37. Standly - Panamera

38. Rvssian, Rauw Alejandro & Chris Brown - Nostálgico

39. zzoilo & Aitana - Mon Amour (Remix)

40. Pailita, Cris Mj & Big Cvyu - Dime Tú

41. Mora, Bad Bunny & Sech - Volando (Remix)

42. Cris Mj - Locura y Maldad

43. Marcianeke - Qué Pasa?

44. Bad Bunny - Dos Mil 16

45. Sebastián Yatra - Tacones Rojos

46. Bad Bunny - Yo No Soy Celoso

47. Bizarrap & Tiago PZK - Tiago PZK: Bzrp Music Sessions, Vol. 48

48. ROSALÍA - DESPECHÁ

49. Rauw Alejandro - Cúrame

50. Anitta - Envolver

Del 50 al 100

51. Bad Bunny & Buscabulla - Andrea

52. Bad Bunny - Un Coco

53. Pailita & Marcianeke - Dimelo Ma

54. Daddy Yankee & Bad Bunny - X ÚLTIMA VEZ

55. Cris Mj - Paz Mental

56. Bad Bunny - Me Fui de Vacaciones

57. Bad Bunny - Aguacero

58. El Barto, El Jordan 23 & Standly - Flaytiando (feat. Drakomafia & Gabo El Chamaquito)

59. Álvaro Díaz & Rauw Alejandro - Problemón

60. Bad Bunny - Un Verano Sin Ti

61. Danny Ocean - Fuera del mercado

62. Julianno Sosa & Young Cister - GANAS

63. Tainy, Anuel AA & Ozuna - Adicto

64. Feid - Normal

65. TINI & Maria Becerra - Miénteme

66. Young Cister - Casi Amor De Verano

67. J Balvin & Sech - Una Nota

68. Mora & Feid - LA INOCENTE

69. Bad Bunny - Enséñame a Bailar

70. Mora & Sech - TUS LÁGRIMAS

71. ITHAN NY & Marcianeke - Las Naik

72. Cris Mj - Como Te Va

73. Rauw Alejandro, Lyanno & Brray - LOKERA

74. Jhayco - Está Dejá

75. The Kid LAROI & Justin Bieber - STAY

76. KAROL G - SEJODIOTO

77. Adele - Easy On Me

78. Bad Bunny & The Marías - Otro Atardecer

79. Balbi El Chamako, El Bai & Marcianeke - Ponle (feat. Pailita, Young Cister, Jairo Vera, Harry Nach, Forest, Julianno Sosa & Franco El Gorila) [Remix]

80. Alejo, Feid & ROBI - Pantysito

81. Polimá Westcoast, Pablo Chill-E & Harry Nach - MONEYMAN (feat. Galee Galee & ITHAN NY)

82. Bad Bunny - Agosto

83. Chris Jedi, Anuel AA, Chencho Corleone & Ñengo Flow - La Llevo Al Cielo

84. Pablo Pesadilla, Polimá Westcoast, Nickoog Clk & Fran C - BABY OTAKU

85. Standly - Bailemos Reggaeton

86. JOSEPE EL DEMENTE & Sayian Jimmy - Morena Cachetona

87. Anuel AA - Dictadura

88. Pailita - Hooka

89. La Pantera, Quevedo & Juseph - Cayó La Noche (feat. Cruz Cafuné, Abhir Hathi, Bejo, EL IMA) [Remix]

90. Mora & Jhayco - MEMORIAS

91. Feid - Feliz Cumpleaños Ferxxo

92. El Jordan 23 & Pipo Beatz - Ando

93. Polimá Westcoast, Pablo Chill-E & ARON - Cu4tro

94. Pailita & el Casti - Par de Veces

95. El Jordan 23 & Big Cvyu - Noche Loca

96. Feid - Ferxxo 100

97. ROSALÍA - LA FAMA (feat. The Weeknd)

98. Adan La Amenaza, Yohancito & Marcianeke - Dele Cotele 3 (feat. King Savagge, Jairo Vera, El Bai, Pailita, Yordano El Menor & Balbi El Chamako)

99. Lleflight, Pablo Chill-E & Gino Mella - FULL PIOLI 2.O (feat. Julianno Sosa, El Jordan 23, King Savagge, Polima West Coast, Drago200, Jairo Vera, Galee Galee, Best)

100. Nickoog Clk - En El Jacuzzi