Marvel: Tenoch Huerta explica la alteración digital de la entrepierna de Namor en Black Panther 2

Después de varios días en los cines, la conclusión de los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) es que el mejor personaje que introdujo Black Panther: Wakanda Forever al MCU es el de Namor, interpretado por el actor mexicano Tenoch Huerta.

Curiosamente, como menciona en un reporte el sitio web de Tomatazos, los marvelitas pudieron notar que el área de la entrepierna del short verde del gobernante del reino submarino de Talokan había sido editada para verse menos pronunciada.

Una foto de la película y otra del rodaje compartidas en un tuit se viralizaron en las redes sociales, lo que provocó un intenso debate y la creación de cientos de memes al respecto.

Sobre esta alteración, en una entrevista reciente con Rolling Stone, Tenoch Huerta explicó: “Lo único que puedo decir es que la original era la foto de la derecha. ¡Sin el bulto! Esa es la original (risas)”.

“No, quiero decir, no le voy a mentir a la gente. Todos los hombres del mundo tenemos una masculinidad frágil, pero no en ese tema. Diré, la correcta, la real es la foto de la derecha”, declaró Huerta.

GIVE NAMOR HIS PENIS BACK pic.twitter.com/t5cdrtf0HC — soup ☆ ☻ !! loves libras (real) (@belovasoup) November 15, 2022

La adaptación física de Tenoch para encarnar a Namor

En la misma entrevista, Tenoch Huerta habló del trabajo físico al que se sometió para estar en forma para su interpretación y admitió que no quería cortar su ración de tacos.

“De hecho, me preocupa. No, es un gran problema, hombre, no quiero cortar mi ración de tacos de ahora en adelante. Pero, sí, es divertido. No sé. Es algo que mi entrenador me dijo: ‘Está bien, hombre, ahora puedes descansar, puedes relajarte y tomarte tu tiempo. Pero no demasiado, porque si tienes que interpretar a Namor una vez más, debes pasar por el mismo proceso nuevamente. Entonces, es mejor que te cuides y no te vuelvas loco con los tacos”.

Namor

Black Panther: Wakanda Forever sigue disponible en los cines, en la que podrás disfrutar de Namor, el Rey de la Atlántida en Marvel, también conocido como El Submarinero y con poderes mutantes.