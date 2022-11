Marvel: Tenoch Huerta confirma si entre Namor y Shuri existe o no un romance en Black Panther 2

En una entrevista reciente con Rolling Stone, el actor mexicano Tenoch Huerta explicó si hay o no un romance entre Shuri, interperetada por Letitia Wright, y Namor, el personaje que encarna Huerta en Black Panther: Wakanda Forever de Marvel Studios.

Tratando de no añadir spoilers, podemos decir que en la más reciente película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) los dos personajes están en desacuerdo durante la mayor parte del tiempo, pero parecen entenderse en un nivel más profundo, particularmente durante una secuencia en la que Namor lleva a Shuri a Talokan.

Aunque algunos fanáticos creen que los dos personajes tienen sentimientos románticos el uno por el otro, Tenoch Huerta no está necesariamente convencido: “No siento que haya sido un toque romántico entre ellos. Creo que fue más un toque humano e íntimo. Me refiero a la historia de sus reinos, la historia de su gente, comparten la misma raíz y la amenaza viene del mismo lugar para ambos, por la misma razón”.

“Ambos enfrentan amenazas de países occidentales como Estados Unidos y Francia en la historia, debido al vibranio, los recursos naturales. Creo que se conectan en ese aspecto”, detalló Huerta.

Namor - Shuri

El actor puso un ejemplo de la vida real: “Cuando conoces a alguien y tienes una buena relación, ya sea que esta persona sea del género que prefieres o no, siempre tienes esta relación ambigua. Es normal. Es humano. Entonces, creo que esto sucedió con ambos”.

¿Veremos a Shuri y Namor relacionados en un romance en el futuro?

Sobre si podemos ver en una futura a Shuri y Namor como pareja o relacionados en un romance, Tenoch Huerta respondió: “¿Si eso puede convertirse en una relación romántica o no? No sé. No era nuestra intención. Podría pasar o no”.

“La parte hermosa de esta relación es que no necesita ser romántica para ser profunda. No es necesario ser romántico para ser hermoso, brillante e íntimo. Y esta conexión entre un hombre y una mujer en diferentes niveles no tiene por qué terminar necesariamente en una relación romántica. Y eso es hermoso”.

Black Panther: Wakanda Forever sigue disponible en las salas de cine y en la cima de la taquilla. Rotten Tomatoes le dio un 84 por ciento de aprobación y la identifica como “un tributo conmovedor que hace avanzar satisfactoriamente la franquicia, marca un triunfo ambicioso y emocionalmente gratificante para el MCU”.