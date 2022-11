Divertido FanArt recrea la primera muerte de Freezer en Dragon Ball Z con su propia ropa

La muerte de Freezer tiende a generar confusión entre los fanáticos de Dragon Ball Z. Quienes no son tan fieles al animé se equivocan al pensar que el Emperador del Universo murió en la explosión del planeta Namekuseí.

Quienes conocen la realidad quizás no puedan creer esta situación, pero tengan en cuenta que sucede, es real. Pero no se preocupen que no estamos para criticar a nadie sino más bien para aclarar que Freezer logró sobrevivir a la destrucción de Namek.

Su padre, el Rey Cold lo rescató en su nave espacial al igual que los Yardrat lo hicieron con Goku. A Kakaroto esta especie lo llevó a su mundo y le enseñaron la teletransportación. Mientras que a Freezer lo reconstruyeron y le hicieron recuperar energías para después dirigirse a la Tierra y así intentar cobrar venganza.

Sin embargo, el conquistamundos y los pocos secuaces que le quedaban no sabían que se encontrarían con un guerrero saiyajin, poderoso por demás, que se encargaría de ejecutarlos en un par de segundos.

La muerte de Freezer en Dragon Ball Z

Freezer se topó con el filo de la espada de Trunks, quien lo cortó en dos pedazos sin mucho esfuerzo, mientras esperaba la llegada de Goku.

Esa icónica escena, que muchos confunden con la segunda muerte de Freezer, pero en realidad es la primera, quedó retratada en un brutal FanArt que un creativo seguidor realizó con su propia ropa.

El ingenioso fanático tiene una polera de ese Freezer reconstruido, con la cara de sorprendido. Entonces, al abrirla por la cremallera del medio, obviamente se divide en dos y en el fondo hay una camiseta de Trunks del Futuro ejecutando el acto con su espada.

El video lo publica Goku Universe en su cuenta de Twitter y hasta el momento acumula más de 60 mil likes; obviamente que el nuestro va incluido.