Así luce la edición coleccionista de God of War: Ragnarök

Este mes el lanzamiento de God Of War: Ragnarök ha tenido muy motivada a la comunidad gamer. El videojuego que está postulando a los Game Awards para coronarse como el Videojuego del Año (GOTY: Game Of The Year) ha concentrado todas las miradas (y también bolsillos). Y si bien un videojuego nuevo para PS4 y más aún para PS5 no es barato, hay quienes no escatiman y van por más: la edición de colección.

Generalmente las ediciones de colección suman al videojuego contenido extra: alguna figura, elementos que hagan referencia al videojuegp, material descargable adicional y más. Y dado al interés que hay por la última entrega de God Of War, revisamos el contenido de su edición de colección.

A continuación te dejamos la galería publicada en el Instagram de FayerWayer y un video de su #Unboxing.

¡Manos a la obra!