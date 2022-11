Marvel: Primer vistazo a Capitana Marvel, Ms. Marvel y Photon en The Marvels

The Marvels

The Marvels es una de las películas más esperadas por los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés). Antes llamada Capitana Marvel 2, esta cinta genera tanto hype porque marcará el regreso de Carol Danvers, esta vez aliada con Ms. Marvel, la joven Kamala Khan, y con la capitana Monica Rambeau, conocida como Photon.

Entre lo que se sabe y lo que aseguran los rumores, se ha filtrado mercancía oficial que, entre tantas cosas, significa el primer vistazo a las tres superheroínas juntas y que revela el traje que llevara Rambeau.

Como muchos marvelitas recordarán, el personaje de Rambeau se estrenó en MCU en la serie WandaVision, interpretada por Teyonah Parris. Su presentación con los poderes que la identifican como Photon fue breve, a diferencia de Danvers que tuvo su largometraje en solitario y de Kamala, con su propia serie en Disney+.

Afortundamente para los fans, una nueva imagen de algunos productos vinculados a The Marvels, a través de UM Portal Geek, puede haber ofrecido el primer vistazo del atuendo de Photon, acompañada por Capitana Marvel y Ms. Marvel.

Como se puede observar, Carol y Kamala tienen sus atuendos ya conocidos, mientras que el de Monica es parecido al de la Capitana Marvel, pero blanco y negro. Espectacular.

Lo que se sabe de The Marvels

The Marvels es parte de la Fase 5 del MCU y está pautada para estrenarse en los cines el 28 de julio de 2023, durante el próximo verano. Nia DaCosta dirige el filme, con Brie Larson, Iman Vellani y Teyonah Parris encabezando el elenco.

Fase 5 del MCU

En el elenco de la película también está confirmada la participación de Samuel L. Jackson en su papel de Nick Fury. IMDb también incluye en el reparto a Zawe Ashton, Park Seo-joon, Luke Dixey, Tony McCarthy.

Recordemos la conexión entre Ms. Marvel y esta cinta. En la escena postcréditos de la serie, acostada en su habitación, de repente, el brazalete de Kamala empieza a brillar de forma inesperada y el resultado de ese destello es la desaparición de la joven, pero lo más curioso es que, en su lugar, aparece nada más y nada menos que Carol Danvers.

Contrariada, la Capitana se sorprende por estar en medio de una habitación repleta de fotos, afiches y dibujos de ella. “Oh no”, exclama, antes de marcharse.

Por ahora, Marvel Studios no ha filtrado el argumento de The Marvels ni su sinopsis oficial, pero no deberían demorar las novedades sobre esta esperada película.