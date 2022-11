Jason David Frank fallece y su hija publica un desgarrador mensaje de despedida en sus redes sociales al Power Ranger verde

El mundo se vio sacudido con el anuncio de la muerte de Jason David Frank, un actor que nunca llegó al estatus de leyenda que otros, pero que ocupó un lugar especial en las nostalgias por la niñez de generaciones enteras gracias a su rol como el Power Ranger verde.

La noticia al momento mismo de darse a conocer se convirtió en tendencia mundial y levantó múltiples reportes inmediatos sobre la trágica causa de su fallecimiento prematuro.

En medio de toda la controversia y el escándalo hacía falta conocer la versión y perspectiva de sus seres más cercanos y quienes tuvieron la fortuna de conocerlo en persona.

Algunos de sus colegas que colaboraron de cerca con él en sus distintos proyectos, incluyendo la legendaria serie de los Power Rangers, compartieron emotivos mensajes de despedida recordando lo más positivo y noble de Jason David Frank.

Sin embargo hacía falta que saliera a manifestarse una de las personas más importantes en todas esta trama: Jenna Rae Frank, su hija y quien era una figura de alta relevancia entre su fandom fiel que seguía de cerca su vida en redes sociales.

Jenna Rae Frank, la hija de Jason David Frank habla sobre el fallecimiento de su padre

A través de su cuenta oficial en Instagram la hija del actor fallecido ha compartido un extenso y desgarrador mensaje de despedida a su padre Jason David Frank.

Quienes busquen algún detalle sensacionalista o factor de morbo que alimente las historias sobre los motivos de su muerte no encontrará nada al respecto en la publicación.

[ Otros Power Rangers despiden a Jason David Frank: “Hemos perdido a nuestro líder y a un icono” ]

Sin embargo, resulta un mensaje realmente emotivo que rinde un justo y merecido tributo al legado y trascendencia del actor.

Compartido todo desde la perspectiva de una de las personas más importante en toda la vida de artista, su hija que se mantuvo como una presencia permanente en sus redes:

“Querido papá: Nunca pensé que vería este día... especialmente no tan pronto. Eres más que mi papá, eres mi mejor amigo. Hicimos todo juntos Literalmente, viajamos por el mundo, reímos juntos, lloramos juntos.

Estoy tan, tan rota 💔 te extraño, te extraño, te extraño. No puedo comer, no puedo dormir, solo te quiero aquí. Te amo más de lo que podría describir Eres la luz de mi mundo. La razón por la que he empujado tanto. Me has enseñado tantas cosas. Has tocado y sanado a tanta gente. El mundo entero te ama.

Ver el impacto que tuvo en el mundo me hace la persona más feliz del mundo. Ahora eres mi ángel guardián más grande. te amamos pops, hasta que nos volvamos a encontrar...”

Descanse en paz.