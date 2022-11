Ben Affleck se aleja del DCEU: su regreso como Batman está en duda por decisión del actor

Ben Affleck como Batman generó división entre los fanáticos de DC y los cómics. Si bien fue el elegido por el director Zack Snyder desde el principio para interpretar a Bruce Wayne, algunos creen que el papel le quedó grande, pero otros defienden su trabajo como el Cruzado de la Capa.

Para el lamento de los fans del actor, el Batffleck parece que se está alejando definitivamente del Universo Extendido de DC (DCEU, por sus siglas en inglés): tiene un acuerdo de exclusividad con Artists Equity.

De acuerdo con un reporte publicado en el sitio web de La Casa de El, que cita un informe de The New York Times, Affleck ha confirmado que, de ahora en adelante, únicamente protagonizará películas producidas por Artists Equity, estudio del que es cofundador junto a su amigo y socio Matt Damon, también actor.

“Este es el siguiente acto de mi carrera durante mucho, mucho tiempo”, afirmó el actor, quien busca con Artists Equity un reparto más equitativo de los beneficios entre los miembros del reparto y los integrantes de los equipos de producción.

¿El fin del Batffleck?

La posición del intérprete como jefe ejecutivo del referido estudio y su compromiso para aparecer solo en sus proyectos, su etapa como Batman parece que llegó a su fin.

Ben Affleck como Batman (Captura)

Warner Bros. no ha hecho anuncios públicos al respecto, lo que significa que, por ahora, su salida definitiva del DCEU aún no es oficial. El reporte también comenta que puede que el acuerdo excluya filmes no anunciados de DC, especialmente por la renovada popularidad de este universo tras Black Adam.

Se espera que Ben Affleck vuelva al papel de Batman por última vez en la película de The Flash, que se estrenaría en junio de 2023 salvo que haya otro retraso y con el polémico Ezra Miller como protagonista. Además, Michael Keaton es parte del elenco como su recordada versión de Bruce Wayne.