Michael J. Fox: revisamos los mejores momentos durante la entrega de su Oscar honorífico

Hubo un momento en su vida en el que a Michael J. Fox le decían en la calle Marty McFly por su interpretación en la trilogía Volver al Futuro. Casi 40 años después, ha sido galardonado con el Oscar honorífico.

La Academia de Hollywood celebró el reciente sábado por la 13ª edición de los Governors Awards, una emotiva gala en la que Fox provocó que las lágrimas de los presentes se desbordaran.

De acuerdo con el reporte publicado en el sitio web de Esquire, el actor canadiense se llevó el premio en la categoría Jean Hersholt Humanitarian Award por su lucha contra el Mal de Parkinson, una enfermedad con la que ha batallado en los últimos 32 años.

Woody Harrelson, otro reconocido actor, fue el encargado de presentar a Fox y le dedicó unas sentidas palabras: “Toda tu obra aporta una gran humanidad, has demostrado cómo luchar sin perder la fe en el arte. Nunca has querido que sintieran pena por ti. Víctima, nunca; inspiración siempre. Además de talentoso, eres una gran persona”.

Michael J. Fox

Cuando Michael J. Fox se puso de pie, todos los presentes hicieron lo mismo como muestra de respeto. Variety compartió el video del momento.

En una ceremonia en la que estuvieron presentes personalidades como Tom Hanks, Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis, Jessica Chastain, Ana de Armas, Kevin Feige, Colin Farrell o Brendan Fraser, el homenajeado agradeció a los miembros de la Academia de Hollywood que votaron por él para ganar este merecido premio, pero también recordó a las personas que trabajan en su fundación dedicada a la investigación del Parkinson.

Las declaraciones más emotivas de Michael J. Fox

“La canción ‘No Surrender’ (de Bruce Springsteen) siempre ha sido mi himno personal, así que ha sido fácil; no es para tanto. Es un honor totalmente inesperado y estoy realmente agradecido”.

“Me ha sorprendido que todo lo que se me ha dado, el éxito, mi vida con Tracy y mi familia me haya preparado para esta profunda oportunidad y responsabilidad. Ha sido un regalo”.

“No nos engañemos, es una putada que me lo diagnosticaran (Parkinson) con 29 años. No aplaudan, esto es así, son cosas que pasan y es sinónimo de estar vivos (...) Digan lo que digan, nadie podrá negar que en los 80 fui un actor muy famoso”, concluyó con sentido del humor.