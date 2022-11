Zelda 64, el videojuego perdido de Nintendo 64 antes de Ocarina of Time

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Nintendo)

Muchos fans de la saga The Legend of Zelda de Nintendo creen que Ocarina of Time fue el primer videojuego de la serie para la Nintendo 64, sin embargo, antes hubo otro proyecto de la gran N que no se materializó: Zelda 64.

Ciertamente, Ocarina of Time y el Majora’s Mask fueron los únidos dos juegos de Zelda para la 64, pero los planes de la compañía japonesa, en principio, eran otros.

Como recuerda un reporte publicado en el sitio web de Nintenderos, el primer prototipo para la emblemática consola se llamó Zelda 64, que adelantaba algunas ideas para The Legend of Zelda: Ocarina of Time

El desarrollo de Zelda 64

El primer videojuego sobre Zelda tomó mucho de Mario 64 para su desarrollo, especialmente en la creación de escenarios 3D. Zelda era la joya de la corona del catálogo de Nintendo y la empresa estaba dispuesta a demostrarlo.

En 1995, tras varios meses de trabajo en la Spaceworld, se mostró al público una demo técnica de Nintendo 64 y Zelda 64. En esta se presentaba un diseño de Link parecido al del Zelda II de NES, quien luchaba contra una armadura de hierro, como se ve en la siguiente imagen.

Zelda 64

La idea principal para Zelda 64 era un juego completamente jugable en primera persona, pero esta idea se desechó. Tenía un sistema de cobate similar al de The Elder Scrolls, pero más simplificado y centrado en la acción.

Zelda 64

Luego, en 1996, el juego volvió a mostrarse, esta vez con un aspecto mucho más fiel a Ocarina of Time, que fue el resultado final. Link contaba con el diseño que todos conocemos y la interfaz se presentaría formalmente, aunque algo más simplificada.

En principio, el título parecía apuntar a los orígenes de la franquicia, pero en lugar de hacer una secuela, Nintendo hizo de The Legend of Zelda: Ocarina of Time el relanzamiento de la saga, aprovechando el boom del 3D. Por supuesto, fue un éxito en ventas, pero quién sabe qué hubiera ocurrido si Zelda 64 se hacía realidad y con las características antes explicadas.