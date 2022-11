Spider-Gwen tiene un cosplay espectacular gracias a esta artista del disfraz

Siempre es impactante cuando podemos ver una sesión de cosplay tan bien lograda y tan realista que parece que el personaje llega cobra vida y forma parte de este mundo y no de un historia de ficción. Así ha sucedido con esta sesión inspirada en Spider-Gwen que les traemos hoy.

Hay un mundo infinito de posibilidades cuando se trata de cosplay, sobre todo cuando se mezclan propiedades intelectuales o franquicias que parece que no encajan entre sí.

El máximo ejemplo de ello lo vimos hace pocos días cuando Spider-Man se convirtió en el protagonista de una retorcida sesión de cosplay protagonizada ni más ni menos que por el trepamuros y Vegeta de la saga de Freezer.

En aquella ocasión vimos un mash-up inconcebible que había que ver para creer, sobre todo por las peculiaridades del ensamble en donde incluso parecía una viñeta del anime cruzada con un comic cobrando vida en este plano.

Ahora, con la historia que les compartimos en esta ocasión les mostramos otra faceta impactante y también muy emocionante que nos demuestra el espectro infinito de posibilidades del cosplay.

La mejor Spider-Gwen que hemos visto en años de revisar cosplay

Esta sesión que les compartimos es autoría de la artista Kate Gray, mejor conocida en Instagram como @stacycosplays. Aunque curiosamente todas las fotos relativas a su sesión de Spider-Gwen no se encuentran condensadas en una sola publicación, sino que se reparten a lo largo del feed de la galería de su cuenta.

De hecho, si analizamos con detenimiento sus publicaciones podríamos deducir que en realidad Kate Gray se habría retratado con el cosplay de este personaje en varias veces.

O al menos eso parece sugerir el cúmulo de las fotos mostradas en su cuenta y la variedad de situaciones en las que se muestra cada imagen.

En una foto vemos a Spider-Gwen herida por la batalla después de una pelea, en otras vemos algunas ligeras variaciones con menor cantidad de producción detrás de todo.

Gwen Stacy es uno de los personajes más famosos de la mitología de Spider-Man; su muerte a manos del Green Goblin es un momento histórico para la cultura popular moderna.

El culto por este personaje se ha hecho sentir con especial fuerza tras el estreno de la cinta animada de Into The Spider-Verse y parece que no va disminuir el furor con una secuela de esa misma saga en camino.

Gwen Stacy parece que llegó para quedarse.