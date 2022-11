Jason David Frank falleció: esto es “My Morphin Life” la serie donde el Power Ranger mostraba su vida

A los 49 años dejó este mundo terrenal Jason David Frank, quien interpretara a Tommy en la serie Power Rangers. Su muerte fue confirmada por su entrenador, a través de un sentido mensaje en Facebook. La serie Power Rangers marcó su vida: fue el actor que más apariciones tuvo en distintas temporadas de la saga y fue su papel más relevante en su carrera como actor.

Tan marcada estuvo la historia de Jason David Frank por los Power Rangers que incluso, junto a una productora, crearon una serie sobre su vida que se llamó nada más ni nada menos “My Morphin Life”, haciendo clara alusión a la primera temporada en la que participó de la serie “Mighty Morphin’ Power Rangers”.

Una serie para documentar su vida como Ranger

Su propia serie web autobiográfica fue realizada junto con la compañía cinematográfica independiente Bat in the Sun y la compañía Machinima. En My Morphin Life relata, entre otras cosas, su vida después de haber trabajado en la serie Power Rangers.

La serie está disponible desde 2015 en un canal de Youtube. Los vídeos están relacionados con las artes marciales, la aventura y el riesgo. Cada capítulo acumula más de 200.000 visualizaciones y en ellos hace cosas como tirarse desde una avioneta mientras rompe planchas de madera a 200 kilómetros por hora o vestirse de Power Ranger.

