Review - Star Wars y Baby Yoda nos sorprenden con Zen: Grogu y Las Criaturas del estudio Ghibli, un corto adorable de Disney Plus

Star Wars ha pasado por un camino turbulento en lo que refiere a las producciones creadas por Disney tras esa adquisición multimillonaria que resultó histórica aunque los fans no la hayan amado.

A estas alturas ya hemos sido testigos de una nueva trilogía que ha dividido a los fans, pero que sobre todo ha matado un poco el furor y amor por la franquicia.

La Guerra de las Galaxias de pronto ya no se siente tan relevante para la industria del cine. Así lo demostró el colapso de la taquilla de esas tres cintas que comenzaron su tropiezo sin freno con el Episodio VIII y que vieron el final de una era con The Rise of Skywalker.

Los spinoffs terminaron siendo cancelados o mutando en series para Disney Plus, la plataforma de streaming en donde Jon Favreau dio vida al único proyecto que mantuvo la fe por el futuro de esta franquicia: The Mandalorian.

Esta serie, en donde descubrimos a Grogu, mejor conocido en la red y entre los fans como Baby Yoda, representó un antes y un después.

Hasta la fecha se mantiene como lo mejor que ha sucedido a Star Wars desde que Disney es su dueño (aunque Andor no está muy lejos) y ahora en el marco del aniversario del estreno de la primera temporada del Mando hemos recibido una sorpresa brutal:

Disney Plus hace equipo con Hayao Miyazaki para estrenar por sorpresa Zen: Grogu y Las Criaturas del estudio Ghibli

Star Wars reventó internet hace pocos días la semana pasada cuando revelaron que habían preparado una colaboración con el legendario estudio de animación para presentar Zen -- Grogu and Dust Bunnies.

Se trata de un corto animado, revelado de muchas horas de expectativa, donde se conocía que harían algo en conjunto pero nadie sabía con precisión en qué consistía la colaboración entre ambas compañías:

Al final se terminó revelando que la producción en equipo era un corto animado a mano, de la manera más tradicional posible, protagonizado por Grogu y producido por Studio Ghibli.

La sorpresa mayor es que el corto ya estaba terminado y prácticamente en cuanto se reveló su título oficial fue casi casi liberado en la plataforma de streaming:

La colaboración inesperada que estabas esperando 🤯#Zen: Grogu y Las Criaturas del estudio Ghibli, un corto animado dibujado a mano por Studio Ghibli, estreno mañana en #DisneyPlus. pic.twitter.com/e8RqZcvE99 — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) November 12, 2022

Para el caso de América Latina la producción ha tomado el título de Zen: Grogu y Las Criaturas del estudio Ghibli y se encuentra disponible también desde el 12 de noviembre de 2022.

Nosotros ya tuvimos oportunidad de verlo y no podemos dar muchos detalles sin dar spoilers. Ya que fieles a su tradición los chicos de Ghibli han logrado algo simple, minimalista y entrañable.

Con una duración de apenas 3 minutos el título revela el obvio cross-over entre el personaje de The Mandalorian y los Dust Bunnies, a quienes vimos en Mi Vecino Totoro y El Viaje de Chihiro (Spirited Away),

Todo lo que imaginan que puede pasar entre ambos personajes se materializa en esta breve animación y la recomendamos por completo si son fans de ambas compañías.