Shigeru Miyamoto reflexiona sobre los videojuegos retro en el futuro: “La fuerza de Nintendo está en la creación de nuevas experiencias”

Lo retro siempre está de moda, en cualquier ámbito de la vida. Incluso, en el de los videojuegos. Esto lo sabe el maestro Shigeru Miyamoto, ejecutivo de Nintendo, pero él quiere mirar hacia el futuro y ofrecer “nuevas experiencias”.

Miyamoto habló durante la presentación del estado financiero de la compañía. Sus declaraciones son citadas por Game Rant.

Una de las grandes dudas respecto a Nintendo es saber cuándo saldrá una consola nueva. Nintendo Switch ha representado un éxito enorme, y el mercado viene saliendo apenas de la crisis de la pandemia.

No obstante, se habla de 2024 para el año de la aparición de una nueva consola, de acuerdo con el portal Atomix.

Al maestro Miyamoto se le preguntó, en la sesión de preguntas y respuestas de los inversionistas, sobre la posibilidad de trabajar con videojuegos retro en la siguiente consola de la empresa.

Esta fue la respuesta:

“En el pasado, brindamos un servicio conocido como ‘Consola virtual’ que permitía a los usuarios jugar videojuegos más antiguos en consolas nuevas. Mientras el hardware permaneciera sin cambios, esos juegos podrían continuar jugando”.

“Sin embargo”, acotó Miyamoto, “los derechos de publicación de los videojuegos son complicados y hemos dicho que solo agregaremos títulos después de asegurar los derechos necesarios”.

¿Jugar títulos retro en consolas nuevas de Nintendo? Esto dice Shigeru Miyamoto

El ejecutivo de Nintendo hizo un repaso por los entornos de desarrollo de cada consola.

“Por supuesto, los videojuegos desarrollados para consolas dedicadas se crearon en diferentes entornos de desarrollo para cada consola. Como resultado, cuando el hardware cambiaba, el entorno de desarrollo no necesariamente se podía reutilizar y, por lo tanto, los videojuegos que se habían lanzado en consolas más antiguas no se podían jugar en consolas más nuevas sin modificaciones adicionales”.

Miyamoto reconoce que en la actualidad es cada vez más fácil jugar títulos retro en consolas nuevas. Pero para él, lo clave está en el futuro, en lo nunca visto, no en el pasado.

“La fuerza de Nintendo está en la creación de nuevas experiencias de videojuegos, por lo que cuando lancemos nuevo hardware en el futuro, nos gustaría mostrar videojuegos únicos que no se pudieron crear con hardware preexistente”.

Los videojuegos más vendidos en Nintendo Switch

En el informe financiero de Nintendo también se dio a conocer cuáles son los videojuegos más vendidos en Nintendo Switch.

En el informe financiero de Nintendo también se dio a conocer cuáles son los videojuegos más vendidos en Nintendo Switch.

Sin sorpresas, Mario Kart 8 Deluxe sigue a la cabeza, con más de 48.4 millones de copias vendidas.

Detrás de él está Animal Crossing: New Horizons, con 40.2 millones de copias vendidas desde 2020, y Super Smash Bros. Ultimate, con 29.5 millones.

Completan los cinco mejores The Legend of Zelda: Breath of the Wild (27.8 millones) y Pokémon Sword and Shield (25.3 millones).