James Cameron echó a la basura guión de 132 páginas de secuela cancelada de Avatar

James Cameron contó que pasó un año escribiendo una secuela de Avatar, pero la terminó tirando a la basura. El director, guionista y productor de cine le confesó todos los detalles a la revista Total Film.

Avatar: The High Ground ya tenía 130 páginas, pero según Cameron, le faltaban criterios críticos: “Estaba trabajando con un equipo de escritores. Teníamos muchas ideas”, dijo Cameron. “Seguimos tratando de acorralarlo en una caja y nunca encajaba del todo. Entonces, en cierto punto, dije: ‘Lo terminaré y veré si es una película’. Hice. Salió, creo, en 130 páginas. Fue como, ‘Hombre, esta es una gran historia. Esta es una gran lectura’”.

¿Por qué fue eliminada la secuela?

Avatar: The High Ground fue eliminada porque “le faltaba uno de esos elementos críticos sobre las secuelas, que es que no ahondaba lo suficiente en lo inesperado. Tampoco jugó lo suficiente con las reglas de ‘Avatar’, que es conectarnos con el mundo de los sueños, que tiene un componente espiritual que ni siquiera podemos cuantificar con palabras. Cumplía todas las demás casillas, pero no cumplía con esa”.

Avatar: The Way of Water

Al final, Cameron y su equipo, decidieron captar algunas características del guión tirado de Avatar: The High Ground y los incluyeron en Avatar: The Way of Water, siendo esta la tercera película de Avatar y que se estrenará el próximo 6 de diciembre y llegará a las salas de cine el 16.