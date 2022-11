Cavill, Henry Cavill: el actor considera convertirse en el nuevo James Bond y sustituir a Daniel Craig

Henry Cavill dejará de ser Geralt de Rivia en The Witcher, la serie de Netflix, luego de la tercera temporada. Eso abre espacio en su agenda, renovada tras su regreso como Superman en el Universo Extendido de DC. ¿Podría tener tiempo para ser el nuevo James Bond?

De acuerdo con el reporte publicado en el sitio web de Hobby Consolas, Cavill, de 39 años, está considerando cuáles podrían ser sus próximos trabajos y futuros proyectos, en los que espera tener más control.

Una de las grandes preguntas que se hacen en Hollywood es quien será el nuevo agente 007, tras No Time to Die (2021), la última cinta de Daniel Craig como el galante espía luego de 16 años con el papel.

ARCHIVO - El actor Daniel Craig asiste a un evento en Nueva York, el lunes 9 de abril de 2018. (Foto by Evan Agostini/Invision/AP, Archivo) (Evan Agostini/Evan Agostini/Invision/AP)

Se ha dicho que, por su renovado vínculo con Warner Brothers., Cavill podría participar en House of the Dragon, el spin-off de Game of Thrones, pero en el podcast Happy Sad Confused en el canal de Josh Horowitz habló sobre la posibilidad de ser el nuevo James Bond.

“Sería interesante tener esa conversación”

Ciertamente, a pesar de que dejará el papel de Geralt de Rivia, la agenda del actor británico es muy apretada y el propio Henry Cavill lo admite: “Estoy bastante ocupado ahora”.

El intérprete habló sobre su relación con los productores de la serie Bond: “Adoro a esa gente, Barbara (Broccoli) y Mike (G. Wilson)… Si soy considerado para el papel o no, no lo sé. Pero sería interesante tener esa conversación, por supuesto. Y si no lo soy, solo quiero ver qué hacen con él a partir de ahora, porque creo que son increíbles”.

Seguirá siendo un misterio quién será el nuevo James Bond, pero los rumores de la prensa estadounidense apuntan a que será un actor mayor, que parezca una continuidad de interpretaciones como la de Pierce Brosnam o Sean Connery.