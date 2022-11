Henry Cavill y su lado más gamer: revela cuál tarjeta gráfica prefiere y no es la NVIDIA RTX 4090

Superman en el Universo Extendido de DC (DCEU, por sus siglas en inglés), Geralt de Rivia en The Witcher y Sherlock en Enola Holmes de Netflix y hasta una posible partipación en House of the Dragon de HBO. Henry Cavill lo es todo como actor, pero también es una persona común y corriente que disfruta de una buena computadora.

Pocos de sus fans lo sabe, pero el actor británico de 39 años es amante de la computación y la informática, una especie de placer culposo que tiene Cavill en sus tiempos libres. Porque no todo se trata de rodajes.

Una buena prueba de su fanatismo por los gadgets y componentes es un reciente post en Instagram, red social en la que el intérprete tiene más de 22 millones de seguidores, publicado el pasado 31 de julio. En la publicación, Henry Cavill cuenta su experiencia con su PC.

“Debido al tránsito excesivo a lo largo de los años, y sin duda la reciente ola de calor, mi enfriador AIO decidió renunciar a mí (lo cual es una cosa de la computadora para aquellos que se rascan la cabeza en este momento)”, empieza Cavill.

Incluso contó que reemplazó él mismo los ventiladores de su computadora: “Entonces, mientras lo reemplazaba, decidí actualizar mis ventiladores también. Estas pequeñas bellezas corren agradable y silenciosamente. Todavía tengo dos más en camino para completar el conjunto, pero me impacienté enormemente e instalé los que tenía de todos modos”.

En el post, Henry Cavill agrega imágenes de su máquina, en la que se puede apreciar que está potenciada con una NVIDIA GeForce RTX. Curiosamente, las preferencias del actor no pasan por tarjetas gráficas de NVIDIA.

Henry Cavill prefiere a AMD

De acuerdo con un reporte de My Drivers, citado en el sitio web de Vida Extra, Henry Cavill no se está muriendo por adquirir la nueva RTX 4090, el tope de gama de NVIDIA, sino que dio todo por el pack completo de AMD.

GPU GeForce RTX 4090 NVIDIA (NVIDIA/Europa Press)

Actualmente, la computadora de Cavill cuenta con un procesador AMD Ryzen 9 3900X de 12 núcleos, memoria RAM DDR4-3200 de 32 GB y una gráfica ASUS ROG RTX 3090, una combinación que le garantiza, entre tantas cosas, una experiencia de gaming de primer nivel.

No podíamos esperar menos de la PC de Superman.