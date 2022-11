Rosalía enamora a los fans de Evangelion con su cosplay de Asuka

Del animé a Halloween, Rosalía le dio vida a Asuka, protagonizando un cosplay “con altura”. La cantante española rindió homenaje a la personaje de Evangelion, demostrando su pasión por la serie.

El resultado, espectacular, lo mostró en sus redes sociales Twitter y TikTok, titulándolo “La Asukalía”.

Rosalía Vila Tobella nació en Cugat del Vallés, Barcelona, en 1992. Brilla como cantante, compositora y productora discográfica, destacando con discos como temas como Con altura, El mal querer, Malamente y MotoMami, entre otros.

Fanática del animé, en especial de Neon Genesis Evangelion, la catalana Rosalía encarnó para Halloween a Asuka Langley Soryu, piloto del Evangelion unidad 02.

La Asukalía pic.twitter.com/nSMZJJwoT6 — R O S A L Í A (@rosalia) October 31, 2022

Esta personaje tiene nacionalidad estadounidese, pero fue criada en Alemania antes de ser enviada a Japón. Apareció por primera vez en el episodio 8, demostrando su sincronización y habilidades como piloto de EVA, pero siendo derrotada en batalla por Zeruel.

Asuka es orgullosa, fuerte y con una confianza de acero. ¿Se identifica Rosalía con ella totalmente? No lo sabemos, pero sí lo extraordinaria que se vio con su cosplay de Halloween.

Neon Genesis Evangelion, la serie de animé que sigue Rosalía

Manga creado por Yoshiyuki Sadamoto en 1994, Neon Genesis Evangelion se convirtió en animé un año más tarde, con 26 episodios dirigidos por Hideaku Anno para Gainax y Tatsunoko Production.

En un mundo futurista, la organización NERV defiende a la humanidad de cualquier tipo de ataque externo, utilizando bio mechas humanoides denominadas Evangelion (EVA).

Asuka Evangelion

Es considerada, por su simbolismo, sus características técnicas y temáticas y la complejidad de sus personajes, como una de las producciones del animé más importante de todos los tiempos.

Neon Genesis Evangelion cuenta con nueve películas y animaciones originales, destacando Death & Rebirth, The End of Evangelion, Evangelio 1.0 You Are (Not) Alone y Evangelion 3.0 You Can (Not) Redo, entre otras.