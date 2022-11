Comic Con Chile 2022: Mujer de 30 años gana concurso de cosplay con un impresionante traje de Skull Kid

Desde el sábado 29 de octubre hasta este lunes 31 se realizó la Comic Con Chile 2022, con decenas de eventos, incluyendo el concurso de cosplay que tuvo como ganadora a una mujer chilena de 30 años, que sorprendió a todos los presentes con un impresionante traje de Skull Kid.

Los fanáticos de la saga de The Legend of Zelda de Nintendo saben bien quién es Skull Kid. Se trata de personaje de The Legend of Zelda: Ocarina of Time y The Legend of Zelda: Majora’s Mask, miembro de la raza del mismo nombre, de una personalidad traviesa, jugando y gastando bromas a los demás.

Inspirándose en los videojuegos de Zelda y en su pareja la cosplayer Nicole, conocida en Instagram como Kanico_cosplay, se llevó el premio mayor del concurso de cosplay de la Comic Con, luego de haber sido finalista del Festigame en agosto.

En una entrevista con BioBioChile, la cosplayer contó el origen de su traje: “Este personaje lo hicimos con mi novio, la verdad, a ambos nos gusta mucho Zelda. Para él este juego significaba mucho, y a mi me encantaba. Él me alentó mucho”.

Skull Kid Cosplay

La edad es solo un número

Si bien algunos podrán pensar que con 30 años no debería estar participando en concursos de cosplays, para Nicole fue suficiente el apoyo de la gente: “Yo tengo 30 años y pensaba que estaba vieja para esto, pero la gente me alentó mucho, luego de ver que hacía un bonito trabajo”.

“Cuando escuché mi nombre en el escenario mis ojos explotaron de llanto porque de verdad no era algo que yo dijera ‘oh, podía ser’. Es la tercera competencia en la que participo y bueno, la tercera fue la vencida”, declaró emocionada ganadora del God of Cosplay.

La cosplayer habló del trabajo y el tiempo que le dedicó al traje de Skull Kid: “Fueron en total dos meses de trabajo bastante arduo. Entre el trabajo y otras cosas lo fue dejando de lado, pero siempre lo recordé”.

La ganadora se llevó un premio de un millón de pesos chilenos y lo destinará a proyectos de otros certámentes de cosplay: “El cosplay es algo súper caro, entre los materiales y las telas. Dejaré un fondo para cosplay y seguir estudiando, porque esto es un trabajo”.