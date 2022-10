¿Por qué Henry Cavill es mejor que Liam Hemsworth para el papel de The Witcher?

Henry Cavill deja The Witcher Lo sustituirá Liam Hemsworth

Henry Cavill deja The Witcher y Liam Hemsworth lo reemplazará. El anunció rompió el corazón a varios fanáticos de la serie, sabiendo que, como Cavill, ninguno podría encarnar a Geralt de Rivia.

El sentimiento general es ese: así como Cavill es Superman, el británico es el mejor actor para protagonizar The Witcher.

En varias ocasiones, Cavill admitió que había leído la Saga de Geralt de Rivia, escrita por el polaco Andrzej Sapkowski; y que jugaba el videojuego, además de hacer aportes al guion.

Como él, ninguno. Con su pasión, pocos. Ahora le toca una durísima labor a Hemsworth: sustituir a Cavill..

El fanatismo de Henry Cavill por The Witcher

Cavill contó varios detalles acerca de su fanatismo por The Witcher, adelantando en su momento que solo seguiría en la serie si se respetaba al personaje principal.

“Todo depende de lo que permita la historia”, afirmó el británico, citado por Cultura Ocio. “Soy un gran fan de los libros y me mantengo fiel a ellos, y se trata de asegurar que la historia se desarrolle sin que haya demasiadas desviaciones o tramas secundarias que enturbien las aguas”.

Además, en 2021, Cavill reconoció que jugó el videojuego de The Witcher. Aunque su trabajo le impedía disfrutarlo con tanta continuidad, la cuarentena le permitió hacerlo.

A Total Film (citado por Collider) le dijo: “En estos días no tengo mucho tiempo y, lamentablemente, no he tenido muchas posibilidades de volver a probar los juegos”.

“(Pero durante la cuarentena) decidí ponerlo en la dificultad más alta posible para jugar, lo que había hecho antes, ¡y fue realmente muy estresante! Olvidé lo estresante que era”.

La cuarta temporada, con Liam Hemsworth encarnando a Geralt de Rivia

La saga de The Witcher está en Netflix desde 2019, siempre con Cavill como protagonista. Con dos temporadas disponibles (16 episodios) y la tercera por comenzar, la noticia de que el británico no estaría para la cuarta cayó como una bomba sobre los fanáticos.

Liam Hemsworth, hermano de Chris Hemsworth (Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel) sustituirá a Cavill, que opta por nuevos destinos. Recordemos que más allá de Superman, el de Jersey protagonizará las películas Argylle y Enola Holmes 2.

Ya vemos que el trabajo no le faltará al talentoso Henry Cavill, pero se le extrañará como The Witcher.