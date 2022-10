Spin-off de Dragon Ball confirma que Bardock es capaz superar el poder del Ultra Instinto

Bardock vs Freezer

Lo más reciente que vimos de Bardock en las historias canon de Dragon Ball Super, en el manga, nos ratificó que el padre de Goku realmente no es un guerrero normal. Aunque en las historias originales no lo vimos alcanzar un gran poder, su valentía para enfrentar cada batalla es un recordatorio de que la raza saiyajin pareciera no tener límites.

Bardock enfrentó a Freezer; algo que ni el más valiente de los saiyajines había hecho. Después nos enteramos gracias a los recientes episodios del manga que sostuvo una pelea contra Gas y el ejército de los Heata, que son capaces de alcanzar grandes poderes.

Dicha situación ha sido aprovechada por la gente de Super Dragon Ball Heroes : Ultra God Mission, un spin-off de las historias de Akira Toriyama que cruza todas las líneas temporales de la serie y revive personajes con poca explicación o argumento ya que simplemente quiere ponerlos a pelear.

Pero con todo y sus locuras Super Dragon Ball Heroes : Ultra God Mission respeta ciertas reglas para desarrollar sus aventuras. Es así como hemos visto a Bardock convertirse en un Super Saiyajin desde su primera fase hasta la número 3.

Bardock contra el Ultra Instinto

En el número 8 de Super Dragon Ball Heroes : Ultra God Mission vemos como Bardock se mide en una brutal batalla contra su hijo menor, Goku. El viejo saiyajin se convierte en Super Saiyajin 3 y así le causa problemas a Kakaroto aún cuando acude a las transformaciones God y Blue.

Para finalmente intentar neutralizarlo, Goku acude al Ultra Instinto, algo que en teoría es sumamente superior que el Super Saiyajin 3. Pero la realidad es que Bardock es capaz de sostener y en ocasiones superar en la batalla a su hijo a pesar de estar desarrollando un ki divino.

De acuerdo con las historias originales esto sería prácticamente imposible. Y es debido a estas cosas que estas series spin-off, a pesar de estar bien hechas, nunca son tomadas en cuenta.