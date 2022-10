Marvel: Thanos jamás se había visto tan perturbador como en este cosplay hecho con body paint

¿Recuerdan cuando el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) era la mayor creación en la historia del cine de superhéroes y Thanos lucía como el villano más terrorífico e invencible?

El MCU hoy en día ha pasado por un terreno no tan espectacular, donde, siendo honestos, el cierre de la Fase 3 fue un momento épico y lleno de emociones.

Pero la realidad es que la Fase 4, compuesta en buena medida por series de TV exclusivas para la plataforma de streaming de Disney Plus, no se ha encontrado llena de emociones fuertes, salvo muy contadas excepciones, como Spider-Man: No Way Home.

Sin embargo por allá de 2016 el panorama era completamente distinto. Age of Ultron se había estrenado el año anterior, se sabía que venía Cilvil War y la amenaza de Thanos, el titán loco, seguía ahí presente y cada vez más cerca.

Aunque igual seguía existiendo una relativa incertidumbre sobre el diseño final del personaje. Ya que en cada cameo donde aparecía lo veíamos con rasgos y detalles completamente distintos entre sí.

Fue justo en ese periodo que una artista del cosplay hizo una de las sesiones más impresionantes en torno a este villano.

El video time lapse de Kay Pike usando body paint para convertirse en Thanos

A inicios del año 2016, Kay Pike, una de las más reconocidas artistas del cosplay y el body paint de su momento hizo ruido relativamente con este video viral que ha quedado un tanto enterrado con el paso del tiempo.

En el time lapse, veíamos cómo la cosplayer le dedicaba horas a una sesión realizada por ella misma en donde terminó pintando su cuerpo para convertirse en Thanos:

El video en sí exige algo de paciencia, ya que por su naturaleza el proceso de construcción del resultado final en una sesión de body paint es extensa y muy larga.

No es sino hasta la segunda mitad del video que vemos cómo Thanos empieza a cobrar forma y vida con un diseño bastante inspirado en los trazos originales de la serie de cómics de Infinity War e Infinity Gauntlet.

Y, aunque el video tal vez no luzca tan brutal y espectacular por lo tardado para visualizar el resultado, las fotografías de la sesión final son imperdibles:

Imagen: Kay Pike | Compartimos un clásico olvidado: el video time lapse de Kay Pike donde se convierte en Thanos, el mayor villano de Marvel en el MCU, usando body paint.

Para el momento de la publicación de este video de body paint seguía existiendo una absoluta incertidumbre sobre el diseño final que tomaría Thanos.

Así que esa coyuntura ayudó a levantar las especulaciones sobre lo que veríamos en el cierre de la Fase 3.