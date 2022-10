Marvel: Paul Rudd responde si la “teoría del culo de Thanos” podría funcionar con Kang en Ant-Man and the Wasp: Quantumania

El 2023 será el año de la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) y el telón lo abrirá Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la tercera entrega del Hombre Hormiga que se estrena el próximo 16 de febrero.

En la cinta, volveremos a ver a Paul Rudd interpretando a uno de los Vengadores favoritos de los marvelitas, Scott Lang, quien esta vez se enfrentará a una de las mayores amenazas, sino la mayor, de todo el multiverso: Kang el Conquistador.

Esta venidera batalla de Lang y su familia en el Reino Cuántico contra el primer viajero del tiempo ha resucitado una vieja teoría del MCU, la llamada “teoría del culo de Thanos”.

Como recuerda un reporte publicado en el sitio web de Hobby Consolas, la teoría sugiere que Ant-Man podría haberse colado por el ano de Thanos y haberse hecho grande para reventarlo por dentro.

¿Funcionaría este plan contra Kang?

Lo primero que hay que acotar es que en Marvel Studios no van a meter esto en un guion, probablemente Kevin Feige no quiera recibir latigazos por parte de los directivos de Disney. Sin embargo, en una reciente entrevista para ET, Paul Rudd y respondió si la teoría del culo de Thanos funcionaría en contra de Kang.

“Sé de lo que estás hablando, una forma de matar a Thanos. Y que algunas personas lo consideran una oportunidad perdida. Bueno, supongo que tendrás que ver el siguiente (filme). No sé si puedes eliminar a Kang de esa manera, Kang es bastante duro, y debo asumir que todas sus partes son fuertes”, declaró el actor.

Además de Rudd, el elenco de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, dirigida por Peyton Reed, incluye a Evangeline Lilly como Avispa, Michelle Pfeiffer interpretando a Janet van Dyne, Michael Douglas como Hank Pym, Kathryn Newton como Cassie Lang y Jonathan Majors como Kang el Conquistador, entre otros.

A continuación, el tráiler oficial de la película.