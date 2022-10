Henry Cavill en el universo de Game of Thrones: fan art muestra cómo se vería si fuera un Targaryen

En medio de la fiebre por House of the Dragon, el exitoso programa spin-off del universo de Game of Thrones, a un artista se le ha ocurrido plasmar en un fan art una versión de Henry Cavill como un Targaryen.

Todos los capítulos de la primera temporada de la serie de HBO Max, que se extenderá a una segunda temporada en 2024, están disponibles en la plataforma de streaming, con el pulso por el trono de hierro. La serie narra la historia de la casa Targaryen y se basa en la novela Fuego y Sangre, escrita por George R. R. Martin.

Los Targaryen, quienes pertenecen a la llamada Casa del Dragón, son la familia más popular por estos días del universo de Martin, por lo que Boss Logic, uno de los artistas más famoso en Internet y con más de 500 mil seguidores en Twitter, compartió un fan art de Cavill como si fuera un personaje de House of the Dragon.

Así se ve Henry Cavill como un Targaryen

El actor británico de 39 años es conocido en la cultura pop por encarnar a Superman en el Universo Extendido de DC (DCEU, por sus siglas en inglés) y por interpretar a Geralt de Rivia en The Witcher, la aclamada serie de Netflix.

Boss Logic compartió la siguiente imagen en Twitter, en la que bromea con el pelo que luce Cavill, que lo delata como miembro de la dinastía Targaryen y copando este fan art que simula uno de los pósters de la serie.

No nos extrañaría ver en un futuro cercano a Henry Cavill en House of the Dragon, un programa que seguramente se extenderá por varios temporadas.

Incluso, de acuerdo con Super Ficción, un usuario de la red social sugirió que podría tratarse de Aegon El Conquistador, el Targaryen que unificó los siete reinos, conquistándolos para cumplir la profecía de la Canción de Hielo y Fuego.