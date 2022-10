Esto es todo lo que sabe del regreso de “Malcolm in the Middle” dirigido por Bryan Cranston

Malcolm in the Middle

Después de más de 20 años de la transmisión del primer episodio de Malcolm in the Middle y de su exitoso paso por Disney+ que confirmó que es una de las series más importantes de la historia de la televisión, sus icónicos personajes podrían volver de la mano de Bryan Cranston.

Cranston es globalmente reconocido por su papel de Walter White en Breaking Bad, pero también hizo de Hal en Malcolm in the Middle, protagonizada también por Frankie Muniz (Malcolm), Justin Berfield (Reese), Christopher Masterson (Francis), Erik Per Sullivan (Dewey) y Jane Kaczmarek (Lois).

Ahora, los Cleavers podrían regresar en una secuela, de acuerdo con el propio Muniz, quien ofreció una entrevista a Fox News, citada en un reporte de Infobae.

Como bien recuerdan sus fans, Malcolm in the Middle cuenta la historia de un niño genio, Malcolm, y su familia disfuncional, que 20 años después podría regresar en un renovado show.

¿Qué dijo Frankie Muniz?

Frankie Muniz confesó que “amaría” remotar el programa, ambientado en la actualidad y con el elenco original: “Me encantaría saber qué ha estado haciendo la familia”.

Pero lo que más llamó la atención es que Muniz aseguró que Bryan Cranston, quien interpreta al padre del Malcolm en el programa original, estaría preparando una secuela.

Frankie Muñiz Foto: Agencias

“Sé que a Bryan Cranston le gusta mucho la idea y que de algún modo está escribiendo el guion y haciendo que todo funcione. Entonces, podría haber algo. Yo estaría cien por ciento de acuerdo. Pero no sé, veremos qué pasa”.

Frankie Muniz, quien sufre problemas de pérdida de memoria, confesó que disfruta más ahora los episodios de Malcolm in the Middle que cuando rodó los capítulos.

“Realmente no vi el show cuando estaba en emisión, pero desde entonces lo he visto con mi esposa, los 151 episodios, y me di cuenta: ‘Wow, eso es lo que estábamos haciendo’. Puedo separarme de haber estado en él y verlo hoy como un fanático”.